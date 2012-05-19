Kaçak maden ocakları kapatılıyor

Kentte geçen yıl garaj süsü verilmiş ya da bahçe ve ormanının içine açılmış 215 adet kaçak maden ocağı tespit edildi.



Her yıl onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı kaçak maden ocakları 3 bin 121 dinamit ve 750 adet kapsül kullanılarak kapatıldı.

Gelik beldesinde kapatılan kaçak maden ocaklarından birinin yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatılan bir caminin bahçesinde açıldığı belirlendi.

Dinamitle kaçak kömür ocağı kapatılırken, caminin avlusunda tahkimat direkleri ve bir vagon olduğu, ayrıca kaçak maden ocağından çıkarılan kömürün taşınması amacıyla ray sistemi oluşturulduğu görüldü.

Taş kömürünün korunması, yasa dışı yollarla yer üstüne çıkartılarak haksız menfaat temin edilmesinin önlenmesine yönelik yapılan denetimler kapsamında ocak-mart döneminde ise 42 kaçak maden ocağı, 531 adet dinamit ve 177 adet kapsül kullanarak kapatıldı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, her yıl 300 civarında kaçak maden ocağının kapatıldığını ancak soruna çare bulunamadığını söyledi.