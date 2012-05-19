Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kaçak maden ocakları kapatılıyor

Zonguldak'ta yılın ilk 3 ayında tespit edilen 42 kaçak maden ocağı 531 dinamit ve 177 kapsül kullanılarak kapatıldı.

Kaçak maden ocakları kapatılıyor

Zonguldak'ta yılın ilk 3 ayında tespit edilen 42 kaçak maden ocağı 531 dinamit ve 177 kapsül kullanılarak kapatıldı.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 14:48
662 Okunma
Kaçak maden ocakları kapatılıyor

Kentte geçen yıl garaj süsü verilmiş ya da bahçe ve ormanının içine açılmış 215 adet kaçak maden ocağı tespit edildi.

Her yıl onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı kaçak maden ocakları 3 bin 121 dinamit ve 750 adet kapsül kullanılarak kapatıldı.
Gelik beldesinde kapatılan kaçak maden ocaklarından birinin yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatılan bir caminin bahçesinde açıldığı belirlendi.
Dinamitle kaçak kömür ocağı kapatılırken, caminin avlusunda tahkimat direkleri ve bir vagon olduğu, ayrıca kaçak maden ocağından çıkarılan kömürün taşınması amacıyla ray sistemi oluşturulduğu görüldü.
Taş kömürünün korunması, yasa dışı yollarla yer üstüne çıkartılarak haksız menfaat temin edilmesinin önlenmesine yönelik yapılan denetimler kapsamında ocak-mart döneminde ise 42 kaçak maden ocağı, 531 adet dinamit ve 177 adet kapsül kullanarak kapatıldı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, her yıl 300 civarında kaçak maden ocağının kapatıldığını ancak soruna çare bulunamadığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:49
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Maden Ocakları Kapatılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ