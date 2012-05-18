Kaçak avcıların malzemeleri satışa çıkarılacak

SİVAS - Sivas'ta, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında, kaçak avlandığı tespit edilen avcıların el konulan 6 otomobili, 130 av tüfeği ve çeşitli av malzemeleri açık artırma usulü satılacak.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Salim Şahinbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011-2012 av döneminde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, av kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 250 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi.



2011-2012 yılı kış döneminin çok çetin geçtiğini ve yaban hayvanlarının doğada zorlandığını ifade eden Şahinbay, kış şartlarının aynı zamanda kaçak ava da zemin hazırladığını belirtti.



Şahinbay, bu nedenle kontrolleri artırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



''Yaklaşık 200 bin lira para cezası uyguladık. En önemli hususlardan biri de avda kullanılan tüfekler. Sivas, bu konuda yüksek rakamlara ulaştı. Özellikle son 4 ay içerisinde 70 adet yarı otomatik tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirildi. 2011-2012 yılı verilerini esas alırsak yaklaşık 130 adet tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemi gerçekleşti. Yine kişinin uygunsuz avlanmasında kullanmış olduğu malzemelere de el koyuyoruz. Kişi, eğer otomobilini, pikabını, traktörünü uygunsuz avlanmada kullanıyorsa, o zaman kullanmış olduğu tüm malzemelere kurumumuz tarafından el konuluyor.''



El konulan ve mülkiyeti kamuya geçirilen 6 otomobil, 130 av tüfeği ve çeşitli av malzemelerinin 28 Mayıs Pazartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağını anlatan Şahinbay, ihaleye katılmak isteyenlerin kurumlarına müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.



26 Şubat 2012'de av sezonunun sonlandığını belirten Şahinbay, yaban hayvanlarının bahar aylarında üreme döneminde olduğunu ve bu dönemde yapılan avcılığın yaban hayatına daha fazla zarar verdiğini sözlerine ekledi.

