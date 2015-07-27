Japon gelin İkumi sayesinde 'köylü' oldular

BURSA

Japonya'da yayınlanan İkumi Nonaka'nın Türk örf ve adetleri konusundaki kitabından etkilenen dört Japon, bu deneyimi yaşamak için geldikleri İznik'te keçi sağdı, iğne oyası yaptı, kahvehanede çay içip sohbet etti.

Japon yazar İkumi Nonaka, Türk el sanatlarına duyduğu merak nedeniyle 23 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Antalya'da tanıştığı bir Türk ile evlenen Nonaka'nın geçen yıl ülkesinde Türk örf ve adetleri, kültürel değerleri ve el işi oyaları konu alan kitabı yayınlandı.

Nonaka'nın organizasyonuyla Türkiye'ye gelen dört Japon, Bursa başta olmak üzere bazı bölgeleri ziyaret etti. İznik ilçesinin Müşküle Mahallesi'ne de gelen Japonlar, bölge insanı gibi giyinip üç gün geçirdi.

"Türk köylüsü kültürünü koruyor"

Nonaka, Türkiye'deki ilk yıllarında köylerde kadınlarla sohbet ederek yaşamları hakkında bilgi edindiğini söyledi.

Türkçe öğrenmek için hem ülkesinde hem de Türkiye'de kurslara gittiğini anlatan Nonaka, "Köylere gidip geziyoruz ama kimseyi tanımıyoruz. Buna rağmen 'Buyurun gelin çay için, yemek yiyin' hatta 'Bugün burada kalın' dediler. Bizde Japonya'da artık bunlar kalktı. Hiç kimse tanımadığı insanlara bunları demiyor ama bizde de eskiden böyleymiş. Bunlar çok ilgimi çekti ve Türkiye'yi çok sevdim" diye konuştu.

"Türkler her gün bardak bardak çay içiyor"

Japon kültüründe olmayan birçok şeyin Türkiye'de bulunduğuna dikkati çeken Nonaka, "Türkler her gün bardak bardak çay içiyor" diye konuştu.

Köylerde en çok dikkatini çeken el işi ürünün iğne oyası olduğunu kaydeden Nonaka, Japonların da geleneksel ürünleri çok sevdiğini ancak bu kültürün kaybolduğunu, Türkiye'de yapılanlara benzer el işini en son büyük annesinde gördüğünü ifade etti.

Türk kültürü ve el sanatlarını tanıtmak için uğraştığını belirten Nonaka, "Geçen sene Japonya'da iğne oyası konusunda bir kitap çıkarttım. Kitabımı görüp Müşküle Mahallesi'ni ve burada yaşayan kadınları görmek onlarla tanışmak istediğini söyleyen pek çok arkadaşım oldu" şeklinde konuştu.

Japon turistlerden Savako Nishimura da ülkesinde 1,5 yıl kursa giderek Türkçe öğrendiğini, iğne oyasıyla ilgili araştırmalar yaptığını anlattı.

Bu sanatı öğrendikten sonra arkadaşları ile iğne oyası üzerine çalıştığını kaydeden Nishimura, "İğne oyasını daha iyi öğrenmek için Türkiye'ye geldim" ifadesini kullandı.