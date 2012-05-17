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İzmir'in simgesi saat kulesinden hırsızlık

Konak Meydanı'ndaki saat kulesinin kubbelerindeki bakır alemler çalındı

İzmir'in simgesi saat kulesinden hırsızlık

Konak Meydanı'ndaki saat kulesinin kubbelerindeki bakır alemler çalındı

17 Mayıs 2012 Perşembe 15:56
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İzmir'in simgesi saat kulesinden hırsızlık

İZMİR - Konak Meydanı'nda bulunan, İzmir'in simgesi tarihi saat kulesinin kubbelerindeki 3 bakır alem çalındı.
Saat kulesinin bakım ve onarımını yapan firma görevlisi, saati kurmak için geldiğinde kubbelerindeki alemlerin yerinde olmadığını görünce belediye yetkililerine haber verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat kulesinde parmak izi kontrolü ve inceleme yaptı.
Polis, kapıda zorlama olmadığını, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceğini söyledi.
İzmir Saat Kulesi'ndeki 4 kuleden birinin bakır aleminin 2007'den beri yerinde olmadığını belirten yetkililer, diğer 3 kuledeki alemlerin çalındığının, kubbelerde hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.
İzmir Saat Kulesi, II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla 1901'de Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından Alman Konsolosluk binasını inşa eden mimara yaptırıldı. 25 metre boyundaki kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 07:57
Anahtar Kelimeler:
İzmirin Simgesi Saat Kulesinden Hırsızlık
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