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İzmir'de facia önlendi

Gaziemir'de bir kişi, sırt çantasındaki 1 kilo 900 gram 'C4' tipi patlayıcı ile yakalandı.

İzmir'de facia önlendi

Gaziemir'de bir kişi, sırt çantasındaki 1 kilo 900 gram 'C4' tipi patlayıcı ile yakalandı.

17 Haziran 2012 Pazar 17:06
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İzmir'de facia önlendi

İZMİR 

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Gaziemir ilçesinde bir kişinin, sırt çantası içerisinde bulunan 1 kilo 900 gram ''C4'' tipi patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.
Bilkay, Bozyaka'daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziemir EVKA-7 Semti'nde bir kişiyi, sırt çantasında bulunan 1 kilo 900 gram ''C4'' tipi patlayıcı ile yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti: 
''PKK bağlantılı zanlının, canlı bomba olma ihtimali yüksek. Zanlı, arkadaşların üstün başarısıyla ele geçirildi. Bu, İzmir polisinin başarısıdır. Şu anda olay yeni. Detayları daha sonra paylaşacağız. Polisin başarısının memnuniyetini yaşıyoruz. Allah korudu, İzmir büyük bir facia yaşayabilirdi.''

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 09:07
Anahtar Kelimeler:
Terör
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