İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü

İZMİR

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın söndürme helikopteri baraj gölüne düştü. Biri hafif yaralı olan helikopter personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter, sabah saat 06.20 sıralarında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düştü.

Aybal: Çok şükür hepsi kurtarıldı

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Albay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki personelin kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür kaygılanacak bir durumları yok. Hepsi kurtarıldı." dedi.

Aybal, helikopterin, Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalıştığını kaydederek "Su almaya çalışırken bambisi su içindeki bir cisme takılmış. Bunun sonucu helikopter su düştü. Olayı gören diğer helikopter personeli durumu yerdeki görevlilere haber verdikten sonra baraj görevlileri botla olay yerine gitti. Bu sırada söndürme helikopterimizden baraj gölüne can simidi atıldı. Helikopterdeki 5 personel de bota alınarak kurtarıldı. Çok şükür sağ salim şekilde kurtarıldı. Tehlikeli bir durumları yok, bir personel hafif şekilde yaralı. Ambulanslarla İzmir'e gönderildi." diye konuştu.

Diğer söndürme helikopteri gördü

Helikopterin düştüğünü gören diğer söndürme helikopterindeki görevliler, durumu yer ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı.

Helikopterdeki biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı.

Helikopterin ise tamamen battığı ve yaklaşık 25 metre suyun altında olduğu bildirildi.

Üzmez: Motor arızasından dolayı tam suyu doldururken baraja düştü

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan pilotlar Alperen Aydın, Dimitri Kazov, Aleksei Votintcev ve görevli personel Aleksandr Kamornikov'u ziyaret etti.

Sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Üzmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yangın söndürme ekiplerinin geldiğini belirtti.

Söndürme çalışmalarının geceden beri kesintisiz devam ettiğini, sabah saatlerinde hava araçlarının tamamını tekrar kaldırdıklarını dile getiren Üzmez, şöyle konuştu:

"Sabahleyin gün ışımasıyla birlikte hava araçlarımızın hepsini tekrar kaldırdık. Hava araçlarımız Tahtalı Barajı'ndan suyu alıp yangın alanına atıyorlardı. Ben de o mahaldeydim. Balıkesir'den getirdiğimiz helikopterimiz, ilk edindiğimiz bilgiye göre, motor arızasından dolayı tam suyu doldururken baraja düştü. İkisi Türk 5 mürettebat vardı içerisinde. Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybı yok, çok küçük sıyrıklar var. Helikopterin suya yakın olması, güç kaybının da hemen 20 metre yukarıda olmasından dolayı helikopter suya gömüldü ama ekibimizin tamamı helikopterden çıktı. "

Öte yandan, kontrol amaçlı tedavi altına alınan ve beyin tomografileri çekilen Alperen Aydın, Dimitri Kazov, Aleksei Votintcev ve görevli personel Aleksandr Kamornikov taburcu edildi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan Muhterem Gürtekin'in ise bilincinin açık olduğu, herhangi hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve gün içerisinde taburcu edileceği bildirildi.