Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...
Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının programı belli oldu
Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının...

İzleyici 2017'de en çok 'ailenin korunmasına aykırılıktan' şikayet etti

RTÜK, 2017'de izleyicilerden en çok "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçeleriyle şikayet aldı,

İzleyici 2017'de en çok 'ailenin korunmasına aykırılıktan' şikayet etti

RTÜK, 2017'de izleyicilerden en çok "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçeleriyle şikayet aldı,

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:25
0 Okunma
İzleyici 2017'de en çok 'ailenin korunmasına aykırılıktan' şikayet etti
banner84

ANKARA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleyicilerden bu yıl en çok "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" konusunda şikayet aldı. Programlar için RTÜK'e bu gerekçeyle 63 bin 501 şikayet ulaştı.

İzleyicilerin en fazla şikayetçi olduğu programlar, "Zuhal Topal'la", "Evleneceksen Gel" ve "Esra Erol'da" ile "Kalp Atışı" ve "Kırgın Çiçekler" dizileri ve "Kısmetse Olur", "İşte Benim Stilim", "Survivor" yarışmaları oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı nca, 2017 yılında kuruma vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen programlar ve bu şikayetlerin konu, yaş, cinsiyet gibi dağılımlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlandı.

2016'da sisteme toplam 199 bin 171 şikayetin ulaştığı dikkate alındığında şikayetlerde yüzde 29 oranında düşüş yaşandı. Raporda bu düşüşün ana gerekçesi, bir dönem vatandaşların şikayet yağmuruna konu olan evlendirme formatlı yapımların yayından kaldırılması olarak açıklandı.

Kuşak programları ilk sırada

2017'de en çok şikayet edilen program türleri arasında ilk sırayı 42 bin 339 şikayetle "kuşak programları" aldı. Bunu 28 bin 158 şikayetle dizi filmler, 17 bin 259 şikayetle beceri ve direnç yarışmaları, 11 bin 416 şikayetle tele-alışveriş ve 7 bin 784 şikayetle de reality showlar takip etti.

Sadece 366 şikayetin alındığı 2016'ya kıyasla reality showlar, şikayetlerde en fazla artışın yaşandığı program türü oldu. 2016'da 20 bin 639 şikayetin konusunu oluşturan tele alışveriş programlarında, bu tip yayınları yapan bazı kanalların kanun hükmünde kararnameyle kapatılması nedeniyle, bu yıl en keskin düşüş yaşandı.

"Ailenin korunmasına aykırılık"tan şikayetçi oldular

Vatandaşların en çok şikayette bulunma gerekçesi ise 63 bin 501 oranıyla "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık"tan oldu. Bu kapsamda da en çok şikayet (35 bin 952) kuşak programlarına yapıldı.

Ayrıca 58 bin 56 kişi "kanal kapatılsın/ceza verilsin/program kaldırılsın/kanal uyarılsın" gibi müeyyide talepleriyle şikayetini yaparken, "çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileme" gerekçesinden 26 bin 374, "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma" gerekçesinden 20 bin 515, "dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden de 19 bin 743 şikayet alındı.

"Evleneceksen Gel"e 15 binden fazla şikayet

İzleyiciler, kuşak programları türünde en fazla gündüz kuşağında bulunan "Evleneceksen Gel" isimli programı şikayet etti. 15 bin 217 şikayetin alındığı program, bu program türündeki şikayetlerin yüzde 35,9'unu oluşturdu. Bunu "Esra Erol'da" (12 bin 717 şikayet/yüzde 30) ve "Zuhal Topal'la" (12 bin 191 şikayet/yüzde 28,8) programları takip etti.

Dizi filmlerde ise en yoğun şikayeti "Kalp Atışı" (11 bin 236), "Kırgın Çiçekler" (bin 862) ve "Söz" (853) aldı. Beceri ve direnç yarışmalarında "Kısmetse Olur" 11 bin 813, "İşte Benim Stilim" 2 bin 279 ve "Survivor" da 967 şikayete konu olurken, reality showlarda "Seda ve Uğur'la" için 2 bin 427, "Esra Erol'da" için bin 772, "Gerçeğin Peşinde" için de 866 şikayet kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IzleyiciRTÜKönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık Burcu
Balık Burcu
Kovalar ve yükselen Kovalar
Kovalar ve yükselen Kovalar
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Öğrencilerin ayağına kadar giden 'seyyar sınıf'
Öğrencilerin ayağına kadar giden 'seyyar sınıf'
Nadir balık üreticisi makine mühendisi
Nadir balık üreticisi makine mühendisi
Sesleri ödünç işitme cihazıyla duydu
Sesleri ödünç işitme cihazıyla duydu
Oğlak ve yükselen Oğlaklar
Oğlak ve yükselen Oğlaklar
Hayali gerçeğe dönüştü
Hayali gerçeğe dönüştü
Yılbaşı sofraları
Yılbaşı sofraları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ