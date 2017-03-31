İyilikte yarışıyorlar

Eskişehir'de "Vosvos" olarak bilinen otomobil sahipleri ve yardım gönüllülerinin bir araya gelerek oluşturduğu Vos26 Yardım Gönüllüleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, araçlarını ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmak için sürüyor.

Özellikle kanser hastası ve yardıma muhtaç çocuklar yararına araçlarıyla etkinlik düzenleyen dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere de ayni yardımda bulunuyor.

Dernek üyeleri geçen yıl 75 aileye yardım yaptı ve 49 çocuğun eğitim ihtiyaçlarını karşıladı. Dernek tarafından 15 aileye de düzenli yardımda bulunuyor. Erzak ve kıyafet yardımlarının yanı sıra çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.