Küçükçekmece Belediyesi

İyilik Merkezi

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Suriyeli sığınmacı

lara yemek, kıyafet, eğitim, sağlık, kuaför, danışmanlık, tercüme ve ev eşyası yardımı gibi hizmetler ücretsiz veriliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere yardım için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri adeta birbiriyle yarışıyor.

Küçükçekmece Belediyesi de ilçelerine yerleşen binlerce sığınmacıya, İyilik Merkezi bünyesinde oluşturulan "Mülteciler Masası" aracılığıyla yardımda bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, yaptığı açıklamada, mazlum, engelli, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi herkese ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda "İyilik Merkezi" bünyesinde Mülteciler Masası'nın kurulduğunu söyledi.

Sığınmacıların, önce masadan kayıtlarının alındığını anlatan Kaya, gerekli işlemlerin ardından onları yemek, kıyafet, eğitim, sağlık, kuaför, psikolog, pedagog, danışmanlık, tercüme ve eşyası yardımı hizmetlerden ücretsiz yararlandırdıklarını ifade etti.

Kaya, 762 bin nüfuslu Küçükçekmece'de 41 bin kayıtlı mültecinin olduğuna dikkati çekerek, 35 bin mülteciye buradan sürekli hizmet verdiklerini söyledi.

AA