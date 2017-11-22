İYİLİK KERVANI ARAKAN İÇİN YOLA ÇIKIYOR

HASRET DİLEK DELİER

SAKARYA

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e yardım çalışmaları hakkında şu bilgileri veren Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın, ağustos ayının sonunda başlayan olaylar neticesinde şuana kadar 600 binin üzerinde insan Bangladeş’e geçti. Yaklaşık 320 bini çocuk. Bangladeş’te bulunan Arakanlı sayısı 1 milyonu aştı. Olaylar sonrasında 30 bine yakın yetim Bangladeş’e geçti. Bunların bir kısmı öksüz. Kamplarda yaşayan insanların kamp dışına çıkmasına müsaade edilmiyor. Dolayısıyla yardımlar olmadan hayata tutunmaları çok zor.

Bu katliamın 1942'den beri devam ettiğini, Arakan'dan Bangladeş'e ciddi bir göç dalgası olduğunu belirten Aydın, "Bunların içerisinde 25 bin yetim çocuk mevcut. Bu insanlar yardıma muhtaç. Biz olaylar başladığından itibaren bölgede yardım çalışmalarını başlattık. Yardımlarımız 400 binin üzerinde insana ulaştı. Yardımların sürekli yapılması gerekiyor. 22 Kasım'da Arakan'a yardımları ulaştırmak üzere yola çıkacağız İnşallah. Bu konuda SAÜ'den destek istedik, eksik olmasınlar her zaman mazlumun, mağdurun yanında olmaya özen gösteriyorlar. Toplanan meblağ tarafımıza teslim edildi. Yardımın sürekliliği çok önemli. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.