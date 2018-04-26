iYiLiK hep kazanacak

Haber: Funda Akosman Erman

Moda tasarımcısı ve Önce Vatan Gazetemizin yazarlarından sevgili dost Murat Günhan ve yeni tanıdığım güzel yürekli Çalıkuşu ailesi, liderleri değerli Avukat Tülay Bekar beraberliğinden çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi doğdu, parçası olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş Belediyesi’nin Fulya Sanat Merkezi’ni ücretsiz açtığı, 21 Nisan’daki muhteşem gecede tüm mankenler ve katkı sağlayanlar gönüllü çalıştı, elbette başta Murat Günhan ile ekibi ve Çalıkuşu Platformu çatısında cesur yürekleri buluşturan sevgili Avukat Tülay Bekar, bu gecenin gelirini, Hakkari Koçyiğit ilk ve ortaokulu ile Ankara Tandoğan Şehit Mucip Arıgan ortaokuluna ulaştırdılar, emeği geçen herkese çok teşekkürler çok anlamlı ve kıymetliydi.

Önce Vatan Gazetesi olarak medya sponsoru olduk, gönülden destekledik, kalpten gelen tüm işlerde ve sosyal sorumluluk projelerinde daima varız!

İyilik de gülümseme gibi bulaşıcıdır bence, naçizane düzenlediğim tüm organizasyonlarda fayda esasını temel almışımdır, insanın içi huzur doluyor, mutluluğu soluyor ve etrafına saçıyor. Keşke kimsenin ihtiyacı olmasa ama bu anlamlı projenin parçası olduğum için Onur duydum, çorbada tuzumuz olduğu için övünçlüyüm. Hepimiz çok özel anları paylaştık o gece.

Muhteşem gecede sayın Tülay Bekar’ın yüreklere dokunan konuşması unutulmazdı çünkü tüm sorunlara yakından tanıklık etmişti, sesine yansıyordu ve yapılan organizasyonun kimlere ulaşacağını bildiği için çok mutluydu gözleri ışıldıyordu ve herkese teşekkür etti. İyilik yapmanın nasip olduğu şanslı kullardan olarak sevinç sardı hepimizi ve gecenin en büyük emeği de kuşkusuz ünlü modacı Murat Günhan’a aitti. Murat Günhan gecenin sonunda sahneye çıktı ve herkese gönülden teşekkür etti, heyecanı, haklı gururu yansıyordu.

Defilede gönüllü yer alan ünlü mankenlerin yüzü yüreği gülümsüyordu şahaneydiler ve elbette showu kusursuz sunumuyla sürdüren ve noktalayan deneyimli müthiş sunucu manken Ece Pirim imzası ile unutulmazlar arasına girdi gece.

Murat Günhan Fashion Show’a damgasını vuran diğer bir unsur da dansçılardı, anlatılmaz yaşanır diyorum gerçekten etkileyiciydi.

MEB Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu anlamlı bir konuşma yaparak, duyarlı olan herkese çok teşekkür etti.

Gecenin müziği de sevgili Nil Ünal’dan geldi, güzel şarkıları ve iyi dilekleriyle geceye anlam kattı.

Haberleri ve fotoğrafları ile sizlere bilgi ulaştıran değerli meslektaşlarıma da ayrıca teşekkürler.

Geceye gönüllü olarak destek veren isimler:

Ece Pirim

Fulya Pirim

Burçak Teciroğlu

Derya Yorusun

Nady Bondar

Hande Aras

Özlem Karaoğlu

Miray İpekler

Alara Kurt

Seda İnci

Engin Koç

Yusuf Azuz

Gökhan Oskay

Gökhan Gözükan

Erberk Karaoğlu

Özgül Koşal

Koreograf: Orçun Okurgan

Dansçılar: Sibel Gökçe, Ahsen, Baran, Sezen

Çalıkuşları Platformu

Çalıkuşları Platformu, vatanını ve milletini seven duyarlı avukatlar ve konularında uzman kişilerce kadın ve çocukları topluma kazandırmak, onları bilinçlendirmek ve onlara el uzatmak amacıyla üzerine oluştu.

Çalıkuşları Platformu’nun isim süreci ise şöyle gelişmiştir;

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş cephesinde Çalıkuşu isimli romanı okuması,

Çalıkuşu romanındaki Feride karakterinin; İstanbul’daki rahat yaşantısını terk edip, Anadolu’nun toz toprak kaplı yerlerine sırf eğitim için gitmiş oluşu ve idealist bir yapıya sahip oluşu,

Gerçekte “Çalıkuşları”nın erkek ve dişisinin birlikte çalışıp, yuvalarını birlikte yapmaları ve boylarının yalnızca 8 cm olmasına rağmen onlarca sahte yuva yaparak ailelerini koruma içgüdüsü,

Bu platforma uygun bir isim olduğu düşünülerek Çalıkuşları ismi konulmuştur.

Platformun 3 temel amacı bulunmaktadır;

Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu/hükümlü kadın ve annelerinin yanlarında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara maddi, manevi her türlü destek ve eğitim sağlamak.

Az gelişmiş bölgelerdeki ilkokul, ortaokul, Lise öğrencilerine maddi, manevi her türlü destek sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

Ülkelerindeki savaş dolayısıyla ülkemize sığınan sığınmacılara her türlü destek sağlamak.

Bu bağlamda platform üyeleri 2017 aralık tarihinden itibaren çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayarak, kısa sürede bir çok yüreğe dokundu.

Fotoğraflar: Elif Günay-Önce Vatan Gazetesi