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İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı

İBB itfaiye ekipleri Önce Vatan Gazetesi'in apartman boşluğundaki martıyı kurtardı

İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı

İBB itfaiye ekipleri Önce Vatan Gazetesi'in apartman boşluğundaki martıyı kurtardı

24 Mayıs 2018 Perşembe 13:29
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İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı

İSTANBUL-

Bahçelievler Çalışlar caddesi üzerinde bulunan Önce Vatan Gazetesi'in ofisindeki apartman boşluğunda masur kalan martı ithaiye ekiplerince kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir belediyesi Bakırköy İtfaiye İstasyonundan olay yerine gelen ekipteki kurtarma ekip Cemil Çakalgil, Serkan Okumuş, Oktay Akçay ve Mehmet Çağıran yaptıkları müdahale ile martıyı kurtardı. 

Dışarıya alınan martı ekiple poz verdi. 

Biz de Önce Vatan Gazetesi olarak başta müdahale ekibine ve emeği geçer herkese teşekkür ederiz. 

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

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I Önce Vatan GazetesiElif GünayMartıİBBEkipItfaiye Ekibi
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