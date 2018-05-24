İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı

İSTANBUL-

Bahçelievler Çalışlar caddesi üzerinde bulunan Önce Vatan Gazetesi'in ofisindeki apartman boşluğunda masur kalan martı ithaiye ekiplerince kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir belediyesi Bakırköy İtfaiye İstasyonundan olay yerine gelen ekipteki kurtarma ekip Cemil Çakalgil, Serkan Okumuş, Oktay Akçay ve Mehmet Çağıran yaptıkları müdahale ile martıyı kurtardı.

Dışarıya alınan martı ekiple poz verdi.

Biz de Önce Vatan Gazetesi olarak başta müdahale ekibine ve emeği geçer herkese teşekkür ederiz.

Haber: Elif Günay