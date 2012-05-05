İtalya'nın reklamla fethi

ROMA - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Enis Uğur, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de başta başkent Roma olmak üzere pek çok şehirde Türkiye reklamlarının, İtalya'nın ünlü sokak ve meydanlarını süsleyeceğini söyledi.



Uğur, İtalya'da Türkiye reklamlarının bu yıl Milano'dan başladığını anımsatarak, ''Bu sene ilk başta Milano'daki ünlü Duomo Katedrali'nin üzerinde Türkiye görselimiz yer aldı. İstanbul temamız vardı. Oradan çok sayıda kişi geçiyor, trafiği çok yüksek. Sanıyorum 200 bin kişilik trafiği var günlük. Milano'nun da en prestijli yerlerinden birisi. Orada onunla başladık'' dedi.

Duomo Kathedrali'ne verilen reklamın çok sayıda kişi tarafından görüldüğüne dikkati çeken Uğur, aynı şehirde bugünlerde metroda Türkiye reklamlarının dönmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul, Roma'nın en uğrak meydanında

İtalyan başkentinde son yıllarda olduğu gibi kapsamlı reklam çalışmasını bu sene de yürüten Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği, Roma'nın ünlü Popolo Meydanı başta olmak üzere, şehrin işlek caddelerinden geçen otobüslere reklam verdi.

Meydana konulan reklam için İstanbul'u seçtiklerini ifade eden Enis Uğur, posterin sloganının ''Beklentilerin üzerinde'' olduğunu kaydetti ve İstanbul Alışveriş Festivali gibi etkinliklerin logolarının da yer aldığı bilgisini verdi.

Popolo Meydanı'ndaki reklamın iki hafta kalacağını anlatan Uğur, 'Popolo Meydanı'ndaki reklamın ardından, turistler için olan ve Roma'nın en işlek caddelerinden geçerek, şehir turu yapan üstü açık otobüslerde görselimiz olacak'' diyerek, reklamların sadece meydanla sınırlı kalmayacağının işaretini verdi.