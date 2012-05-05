Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İtalya'nın reklamla fethi

Yaz mevsiminin başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'nin İtalya'daki reklam faaliyetleri giderek çeşitlenmeye başladı.

İtalya'nın reklamla fethi

Yaz mevsiminin başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'nin İtalya'daki reklam faaliyetleri giderek çeşitlenmeye başladı.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 12:58
579 Okunma
İtalya'nın reklamla fethi
ROMA - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Enis Uğur, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de başta başkent Roma olmak üzere pek çok şehirde Türkiye reklamlarının, İtalya'nın ünlü sokak ve meydanlarını süsleyeceğini söyledi.

Uğur, İtalya'da Türkiye reklamlarının bu yıl Milano'dan başladığını anımsatarak, ''Bu sene ilk başta Milano'daki ünlü Duomo Katedrali'nin üzerinde Türkiye görselimiz yer aldı. İstanbul temamız vardı. Oradan çok sayıda kişi geçiyor, trafiği çok yüksek. Sanıyorum 200 bin kişilik trafiği var günlük. Milano'nun da en prestijli yerlerinden birisi. Orada onunla başladık'' dedi. 
Duomo Kathedrali'ne verilen reklamın çok sayıda kişi tarafından görüldüğüne dikkati çeken Uğur, aynı şehirde bugünlerde metroda Türkiye reklamlarının dönmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul, Roma'nın en uğrak meydanında
İtalyan başkentinde son yıllarda olduğu gibi kapsamlı reklam çalışmasını bu sene de yürüten Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği, Roma'nın ünlü Popolo Meydanı başta olmak üzere, şehrin işlek caddelerinden geçen otobüslere reklam verdi.
Meydana konulan reklam için İstanbul'u seçtiklerini ifade eden Enis Uğur, posterin sloganının ''Beklentilerin üzerinde'' olduğunu kaydetti ve İstanbul Alışveriş Festivali gibi etkinliklerin logolarının da yer aldığı bilgisini verdi.
Popolo Meydanı'ndaki reklamın iki hafta kalacağını anlatan Uğur, 'Popolo Meydanı'ndaki reklamın ardından, turistler için olan ve Roma'nın en işlek caddelerinden geçerek, şehir turu yapan üstü açık otobüslerde görselimiz olacak'' diyerek, reklamların sadece meydanla sınırlı kalmayacağının işaretini verdi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 04:59
Anahtar Kelimeler:
İtalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ