Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İstanbul'un ulaşım ağı güçlenecek

İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de hazırlanacak rapor doğrultusunda bakıma alınacak.

İstanbul'un ulaşım ağı güçlenecek

İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de hazırlanacak rapor doğrultusunda bakıma alınacak.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 11:34
992 Okunma
İstanbul'un ulaşım ağı güçlenecek

İstanbul'da otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki 482 adet yapıdan, trafik yoğunluğu ve sismik duyarlılık kriterleri gözetilerek ele alınan 277 adet köprü, viyadük ve tünelde, depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Avrupa ve Asya kıtaları arasında sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok önemli iki halkası olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde yapılacak çalışma kapsamında incelendikten sonra hazırlanacak rapor doğrultusunda bakıma alınacak.
Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Japon uzmanların da yer aldığı ve Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün de katılımıyla hazırlanan Fizibilite Etüdü Raporu'na göre, İstanbul karayolu ulaşımının önemli ve öncelikli ana yapılarını; Birinci Boğaz Köprüsü, Birinci Boğaz Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Asya tarafı), Birinci Boğaz Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Avrupa tarafı), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Eski Haliç Köprüsü, Eski Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü, Yeni Haliç Köprüsü (Batı), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Batı), Yeni Haliç Köprüsü (Doğu), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Doğu B), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Doğu C), Ortaköy Viyadüğü V 408, Ortaköy Viyadüğü V 409, Ortaköy Viyadüğü V 411 ve Mecidiyeköy Viyadüğü'nün oluşturduğunu kaydetti.
İstanbul'daki 15 adet köprü ve viyadüğün depreme karşı güçlendirilmesi için Japon hükümetinden dış kredi sağlandığını ve İstanbul'un karayolu ulaşımının önemli ve öncelikli ana yapılarını oluşturan köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirme projelerinin tamamlandığını ifade eden Turhan, yapım çalışmalarına 13 Mart 2006 tarihinde başlanan İstanbul'daki büyük açıklıklı köprülerin sismik takviye projesinin, 21 Ağustos 2010 tarihinde tamamlandığını belirtti.
Boğaz köprülerinin genel muayenelerinde, ''Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Bakımı, Onarımı ve Yapısal Takviyesi Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri İşi''nin 2011 yılında ihale edildiğini, işe 2012 yılında başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Turhan, bu kapsamda Boğaz köprülerinde yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarının, uygulama detay ve projeleri hazırlanarak, uygulama ihalesinin yapılmasının planlandığını anlattı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 03:35
Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Ulaşım Ağı Güçlenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ