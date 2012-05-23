İstanbul'un ulaşım ağı güçlenecek

İstanbul'da otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki 482 adet yapıdan, trafik yoğunluğu ve sismik duyarlılık kriterleri gözetilerek ele alınan 277 adet köprü, viyadük ve tünelde, depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.



Avrupa ve Asya kıtaları arasında sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok önemli iki halkası olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde yapılacak çalışma kapsamında incelendikten sonra hazırlanacak rapor doğrultusunda bakıma alınacak.

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Japon uzmanların da yer aldığı ve Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün de katılımıyla hazırlanan Fizibilite Etüdü Raporu'na göre, İstanbul karayolu ulaşımının önemli ve öncelikli ana yapılarını; Birinci Boğaz Köprüsü, Birinci Boğaz Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Asya tarafı), Birinci Boğaz Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Avrupa tarafı), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Eski Haliç Köprüsü, Eski Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü, Yeni Haliç Köprüsü (Batı), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Batı), Yeni Haliç Köprüsü (Doğu), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Doğu B), Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü (Doğu C), Ortaköy Viyadüğü V 408, Ortaköy Viyadüğü V 409, Ortaköy Viyadüğü V 411 ve Mecidiyeköy Viyadüğü'nün oluşturduğunu kaydetti.

İstanbul'daki 15 adet köprü ve viyadüğün depreme karşı güçlendirilmesi için Japon hükümetinden dış kredi sağlandığını ve İstanbul'un karayolu ulaşımının önemli ve öncelikli ana yapılarını oluşturan köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirme projelerinin tamamlandığını ifade eden Turhan, yapım çalışmalarına 13 Mart 2006 tarihinde başlanan İstanbul'daki büyük açıklıklı köprülerin sismik takviye projesinin, 21 Ağustos 2010 tarihinde tamamlandığını belirtti.

Boğaz köprülerinin genel muayenelerinde, ''Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Bakımı, Onarımı ve Yapısal Takviyesi Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri İşi''nin 2011 yılında ihale edildiğini, işe 2012 yılında başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Turhan, bu kapsamda Boğaz köprülerinde yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarının, uygulama detay ve projeleri hazırlanarak, uygulama ihalesinin yapılmasının planlandığını anlattı.