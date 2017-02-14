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İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde keyifli bir gece

Panoramik boğaz manzarasına sahip olan Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar, Şubat ayının sonuna kadar Cuma ve Cumartesi günlerini, pop müziğin sevilen yorumcusu Kutsi'nin vokalisti Dila Kalafatoğlu ile şenlendirecek.

İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde keyifli bir gece

Panoramik boğaz manzarasına sahip olan Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar, Şubat ayının sonuna kadar Cuma ve Cumartesi günlerini, pop müziğin sevilen yorumcusu Kutsi'nin vokalisti Dila Kalafatoğlu ile şenlendirecek.

14 Şubat 2017 Salı 15:16
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İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde keyifli bir gece

Pop müziğin sevilen yorumcusu Kutsi'nin vokalisti olan Dila Kalafatoğlu, Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar’da, Şubat ayının sonuna kadar Cuma ve Cumartesi günleri konser verecek. Metropol hayatının merkezinde bulunan, lokasyon uygunluğu ve konforlu odalarıyla Dedeman misafirperverliğini yaşatan Dedeman İstanbul, misafirlerine Panoramik boğaz manzarasına sahip olan Roof Resturant & Bar’da keyifli dakikalar yaşatacak.

Sınırsız standart yerli içki eşliğinde sunulacak olan ve içerisinde geleneksel Türk meze tabağından dana külbastıya, orman meyvalı soslu panna cottadan çerez çeşitlerine kadar pek çok lezzet bulunan menünün kişi başı fiyatı 74,00 TL ve 114,00 TL.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBoğaz Manzarasıİstanbul Roof Resturant&BarKutsiDila Kalafatoğlu
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