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İstanbul'da trafik kazaları

Şişli ve Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da trafik kazaları

Şişli ve Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2012 Pazar 12:15
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İstanbul'da trafik kazaları

     İstanbul'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
     E-5 Karayolu'nda Topkapı yönüne gitmekte olan Cemil Çakır idaresindeki 34 NL 019 plakalı otomobil, Mecidiyeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyir halinde bulunan Ömer Örnek yönetimindeki 34 MUM 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra bariyerleri aşarak, metrobüs yoluna giren ve ters dönen otomobildeki Cennet Sarı (17), araçtan fırladı. Sarı, otomobil sürücüsü Çakır, aynı otomobilde bulunan Yasemin Tuna ve Egemen Çelik yaralandı.
     Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Cennet Sarı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Egemen Çelik ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Tuna ve Cemil Çakır'ın hayati tehlikeyi atlatamadıkları öğrenildi.
     Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

-Beyoğlu'ndaki kaza-

Bu arada, İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda ters yöne giren Rıdvan Boyacı idaresindeki 34 PJU 02 plakalı kamyonet, Erdoğan Albayrak yönetimindeki 34 FK 3440 plakalı kamyonete çarptı. Araç sürücüsü Boyacı ile yanındaki Hasan Kabalak (54) sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Erdoğan Albayrak'a ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
    Piyalepaşa Bulvarı'nın Çağlayan yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, kamyonetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Güncelleme: 06.05.2012 04:17
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazaları
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