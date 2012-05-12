İstanbul'da su kesintisi

İSTANBUL - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir'de 15 Mayıs Salı günü 08.00 ile 16 Mayıs Çarşamba günü 08.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Küçükbakkalköy, Yenişehir, Örnek, Mustafa Kemal, Kayışdağı, İçerenköy, Atatürk, Yenisahra, Barbaros, Ataşehir, Aşık Veysel, Esat Paşa, İnönü, Kozyatağı ve Fındıklı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kadıköy'de, 15 Mayıs Salı günü 08.00 ile 16 Mayıs Çarşamba günü 02.00 saatleri arasında 18 saat süreyle Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Hasanpaşa mahallelerinin tamamı ile Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.



