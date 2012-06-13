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İstanbul'da havai fişek yasaklandı

İstanbul'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Temmuz'dan itibaren resmi günler dışında havai fişek atımı yasaklandı

İstanbul'da havai fişek yasaklandı

İstanbul'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Temmuz'dan itibaren resmi günler dışında havai fişek atımı yasaklandı

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:24
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İstanbul'da havai fişek yasaklandı
İSTANBUL - İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında gürültü kirliliğine neden olan havai fişek atımına yeni bir düzenleme getirdi.

Müdürlük, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile il sınırları içerisinde resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler, resmi kurum ve kuruluşların açılış törenleri haricinde vatandaşın dinlenmeye çekildiği saatlerde, mahalle aralarında yapılan düğün, asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havai fişek atımını izne tabii tutacak.
Temmuz ayından itibaren başlayacak uygulamada, vatandaşların, gerekli resmi izinleri aldığı takdirde saat 22.00'ye kadar ''sessiz tip havai fişek'' kullanmasına izin verilecek.
Müdürlük, kaymakamlıklara birer yazı göndererek, denetimlerin kolluk kuvvetlerince yapılacağını, karara aykırı davrananların da Kabahatler Kanunu hükümleri gereği idari para cezasına çarptırılacağını bildirdi.
Gürültü kirliliğine neden olan sesli havai fişekler yerine Temmuz ayından sonra özel günlerde ''sessiz tip havai fişek'' kullanılacak.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:24
Anahtar Kelimeler:
Havai Fişek
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