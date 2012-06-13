İstanbul'da havai fişek yasaklandı

İSTANBUL - İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında gürültü kirliliğine neden olan

atımına yeni bir düzenleme getirdi.



Müdürlük, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile il sınırları içerisinde resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler, resmi kurum ve kuruluşların açılış törenleri haricinde vatandaşın dinlenmeye çekildiği saatlerde, mahalle aralarında yapılan düğün, asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havai fişek atımını izne tabii tutacak.

Temmuz ayından itibaren başlayacak uygulamada, vatandaşların, gerekli resmi izinleri aldığı takdirde saat 22.00'ye kadar ''sessiz tip havai fişek'' kullanmasına izin verilecek.

Müdürlük, kaymakamlıklara birer yazı göndererek, denetimlerin kolluk kuvvetlerince yapılacağını, karara aykırı davrananların da Kabahatler Kanunu hükümleri gereği idari para cezasına çarptırılacağını bildirdi.

Gürültü kirliliğine neden olan sesli havai fişekler yerine Temmuz ayından sonra özel günlerde ''sessiz tip havai fişek'' kullanılacak.