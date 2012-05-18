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İstanbul'da ''Giresun Tanıtım ve Kültür Yürüyüşü''

Giresun Dernekler Federasyonu ve Giresun'daki çeşitli STK'lardan oluşan grup, Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürüdü.

İstanbul'da ''Giresun Tanıtım ve Kültür Yürüyüşü''

Giresun Dernekler Federasyonu ve Giresun'daki çeşitli STK'lardan oluşan grup, Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürüdü.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:14
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İstanbul'da ''Giresun Tanıtım ve Kültür Yürüyüşü''

     Giresun Dernekler Federasyonu ve Giresun'daki çeşitli STK'lardan oluşan bir grup, 6. Giresun Günleri dolayısıyla düzenlenen ''Giresun Tanıtım ve Kültür Yürüyüşü'' etkinliği çerçevesinde Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürüdü.
     Giresun Dernekler Federasyonu ve Giresun Valiliği tarafından organize edilen ''6. Giresun Günleri'' için Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, Üsküdar Belediye Kent Orkestrası eşliğinde yürüyüşe geçti.
     Etkinlikte, üzerlerinde Giresun'un yöresel kıyafeti bulunan bir ekip, horon tepti. 


     Grubun önünde yer alan bir kamyonetten İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlara fındık dağıtılırken, Taksim Meydanı'nda da Giresun'un yöresel Görele dondurması dağıtıldı. 
     Burada AA muhabirine açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, Türkiye'nin bir bütün olduğunu ve düzenlenen ''Giresun Tanıtım ve Kültür Yürüyüşü''nün, bütünün parçalarını tanımaya yardımcı olacağını söyledi.
     Giresunlu hemşehrileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Öğütken, ''Türkiye, çok renkli toplulukların birleşmesidir. Biz bu yürüyüşle adetlerimizi sergilemiş olduk. Buradan iş adamlarımıza sesleniyorum. Giresun, iş anlamında değerlendirilmelidir'' dedi.
     Giresun Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Temel Bilecan da etkinliklerin 20 Mayıs Pazar gününe kadar Feshane'de devam edeceğini kaydetti.
     Bu arada, gruptakiler, İstiklal Caddesi'nde sefer yapan nostaljik tramvaya, ''Sağlığınız için bir avuç fındık yiyin'' yazılı pankart astı.
     Grup, Taksim Meydanı'na ulaştığında Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 01:23
Anahtar Kelimeler:
Giresun
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