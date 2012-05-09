İstanbul'da dolandırıcılığa yönelik operasyon

İSTANBUL - Almanya'da yaşayan yaklaşık 600 Alman vatandaşını telefonla arayarak otomobil kazandıklarını söyleyip vergi masrafı ile peşinat miktarı ödemelerini isteyerek, bu kişileri 1.5 milyon avro dolandırdığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı.



AB polis teşkilatı Europol'e başvuran Alman polisi, telefonla dolandırıcılık yöntemiyle bazı Alman vatandaşların paralarının alındığını ve dolandırıcıların, Türkiye'den telefon açtığını belirlediklerini bildirdi.



Bunun üzerine harekete geçen Europol'un, İnterpol aracılığıyla bağlantı kurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, dolandırılan Alman vatandaşların İstanbul'dan arandıklarını tespit etti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında, organize suç örgütü üyelerinin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda 96 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin, kimlik bilgilerini elde ettikleri Alman vatandaşlarını telefonla arayarak, ''Bazı alışveriş merkezlerinde yapılan çekilişlerde otomobil kazandıklarını, otomobilin vergi masrafı ve peşinat miktarını ödemelerini istedikleri'' öğrenildi.



Suç örgütü üyeleri arasında Almanya'da doğup büyüdükten sonra Türkiye'ye yerleşen gurbetçilerin de yer aldığı ve bu kişilerin Almanca'yı iyi konuşarak telefonla görüştükleri Alman vatandaşlarını kısa sürede ikna ettiği belirtildi.



Şüphelilerin, aradıkları Alman vatandaşlarından yaklaşık 600'ünü 1,5 milyon avro dolandırdığı bildirildi,



Söz konusu suç örgütünün, Alman vatandaşlarının kimlik bilgilerini elde ettikleri uluslararası suç oluşumunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 69 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

