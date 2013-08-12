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İstanbul'da bayram rekoru

İstanbul Atatürk Havaliman'ı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ramazan Bayramı'nda yolcu ve uçuş rekoru kırıldı

İstanbul'da bayram rekoru

İstanbul Atatürk Havaliman'ı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ramazan Bayramı'nda yolcu ve uçuş rekoru kırıldı

12 Ağustos 2013 Pazartesi 16:21
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İstanbul'da bayram rekoru
İSTANBUL 

Atatürk Havalimanı'nda Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olan 10 Ağustos'ta uçak ve yolcu trafiği açısından rekor kırıldı.  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, 2 Ağustos'ta bin 216 uçağın inip kalktığı, 138 bin yolcunun ağırlandığı havalimanındaki bu rekorun, 10 Ağustos'ta yolcu ve uçak trafiğindeki artışla kırıldığını bildirdi. 

Yetkililer, Ramazan Bayramının üçüncü günü olan 10 Ağustos'ta  bin 245 uçağın inip kalktığını, terminallerden 145 bin yolcunun geçtiğini kaydetti. 

 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise günlük yolcu trafiği bakımından 11 Ağustos'ta rekor kırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen UluslararasıHavalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'den yapılan açıklamada, havalimanında dün 71 bin 200 yolcunun geçiş yaptığı, aynı gün 553 uçağın da inip kalktığı bildirildi. 

Açıklamada, havalimanına yönelik ilginin her geçen gün arttığı belirtilerek, "Halen havalimanından yurt dışında 90, yurt içinde ise 33 olmak üzere toplam 123 noktaya, 47 yerli ve yabancı havayoluyla uçuşlar gerçekleştiriliyor. Amacımız bizi tercih eden yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak" ifadesi kullanıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan bu yılın ilk 6 ayında toplam 8.1 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığı, yolcu artışının geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 18 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 16:23
Anahtar Kelimeler:
HavalimanıSabiha GökçenRamazan
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