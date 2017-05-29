İstanbul'un "Yıldız Çocuklarıyız" !

İSTANBUL - İkinci yılını tamamlayan proje, İstanbul'a dair 12.000 yıllık geçmişe dayanan arkeolojik kazılarının ışığında Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni de içine alan tarihi katmanları içeren; Gezi Faaliyetleri, Atölye Çalışmaları, Sınıf İçi Etkinlikleri, Veli Eğitimi ve Sergilerle İstanbul'un derin tarih kültür ve sanat birikimini çocuklara aktarma ve yaşatma projesi olarak Yurdanur Ay Paşa ve Yasemin Gülcü adında iki öğretmenin çalışmaları ile başladı.

Projede, İstanbul'da yaşamasına rağmen denizi bile görme fırsatı olamamış ve tarihi dokudan uzak büyüyen çocukların geleceklerine yönelik yapıcı yaşam koşulları oluşturabilmek için; kendi kültür yapısını kaynak alan sanat ve tarih bilgisi uygulamaları ile kültür bilinci temelli eğitim öğretim deneyimleri sunup, çocuğun yaşadığı şehir olan İstanbul'dan yola çıkarak benlik gelişimlerini olumlu desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkıldı. Böylelikle, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünen ve etkili iletişim kuran çocuklar geleceğin toplum kültürünü oluşturacak bireyler olarak kendi toplumlarının tarihi ve kültürel değerlerine hakim olacakları düşünüldü.

Tarihi Katmanlarıyla İstanbul: Eyfel Kulesi'nden önce Galata Kulesi

Esenyurt bölgesi'ndeki ilkokul 3.sınıf öğrencisi 500 çocuğun dahil olduğu projede Gezi faaliyetleri içerisinde Topkapı Sarayı Müzesi- Osmanlı Hanedanlık Eserleri, Sultan Ahmet Meydanı, Hipodrom Alanı/Dikili Taşlar, Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Müzesi gibi İstanbul için mihenk taşı yerler seçilirken atölye çalışmalarında Ebru, Seramik Boyama, Kıyafet Tasarım, Kısa Film ve Fotoğraf seçildi aynı zamanda sınıf içinde de bulmaca, labirent, boyama sayfaları ve kolaj çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında velilere de “Geleneksel El Sanatları Eğitimi” ve “Bilgilendirme Seminerleri” yapıldığını ifade eden projenin yaratıcısı ve koordinatör öğretmeni Yurdanur Ay Paşa, "Amacımız; okul içi etkinlikler ile tarihi ve kültürel geçmişimizin çocuğun benlik gelişiminde ileriye dönük yer edinmesini sağlamak, sanat eğitimi ile çocuğun geleceğine yönelik olumlu yaşama becerileri kazanmasını sağlamak ve nihai olarak da çocuklarımıza Geçmiş gelecek arası köprü olma hazzını yaşatmak" dedi ve "İstanbul'un Yıldız Çocukları unvanını alan öğrencilerimiz, artık yaşadıkları şehri tanıyor, biliyor ve benliklerinde yer edinecek deneyimlerle ile bu şehirde var oluyor.Bizim amacımız çocuklarımızın Eyfel Kulesi'nin hikayesini bildiği gibi Galata Kulesi'nin de hikayesini bilmesi. Daha ötesi arzumuz; Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın, Antep'in ve diğer şehirlerimizin de Yıldız Çocuklarının olması" dedi.

Yıldız Çocuk: "Benim İstanbul'lum!"

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları, Esenyurt Belediyesi, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Müzesi Sadberk Hanım Müzesi ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin proje iştirakçisi olduğu projeye dünyaca ünlü şekerleme ve sakız markaları Mentos, Vivident, BigBabol,ChupaChups, ve Brookly’in sahibi Perfetti Van Melle Türkiye gönüllü sponsor oldu. İK Direktörü Kasım Korun, " Biz Esenyurt'ta yerleşik ve 70 ülkeye Türkiye'den ihracat yapan bir şirket olarak yine bölgemizin çocukları için güzel bir şeyler yapmak istedik. Bu anlamlı projeye dahil edilmekten onur duyuyoruz" dedi.

Projenin diğer koordinatör öğretmeni Yasemin Gülcü ise, "Biz çocuklarımız İstanbul'da yaşarken İstanbul'u tanıyarak, geçmişi ile bugünü ile sevsin kendini ait hissetsin, "Ben İstanbulluyum" diye gönül rahatlığıyla söyleyebilsin istiyoruz. Bu proje, çocukların yaşadığı şehir olan İstanbul'dan yola çıkarak kendi tarih ve kültürlerini yaşayarak gezerek ve üretimde bulunarak ve hissederek öğrenmelerini sağlıyor, her yılın sonunda projeyi tamamlayarak "Yıldız Çocuk" ünvanı alan çoçuklarımız bir üst yapılan sergiyle de ürettikleriyle başarı duygusunu tadıp estetik algısını genişletiyor." sözleriyle gerçekleşen hayallerini aktardı.