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İstanbul'un arka bahçesi: Karasu Satılık Yazlık Evler

Sakarya Karasu'da son yıllarda çok tercih edilen yazlıklar bu yıl da oldukça rağbet gördü ve görmeye devam ediyor. Bölgede uzun bir kumsalın olması ve ulaşım imkânlarının İstanbul'dan yakın olması Karasu satılık yazlık taleplerini oldukça artırmış durumda.

İstanbul'un arka bahçesi: Karasu Satılık Yazlık Evler

Sakarya Karasu'da son yıllarda çok tercih edilen yazlıklar bu yıl da oldukça rağbet gördü ve görmeye devam ediyor. Bölgede uzun bir kumsalın olması ve ulaşım imkânlarının İstanbul'dan yakın olması Karasu satılık yazlık taleplerini oldukça artırmış durumda.

02 Kasım 2018 Cuma 11:38
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İstanbul'un arka bahçesi: Karasu Satılık Yazlık Evler

Sakarya Karasu'da son yıllarda çok tercih edilen yazlıklar bu yıl da oldukça rağbet gördü ve görmeye devam ediyor. Bölgede uzun bir kumsalın olması ve ulaşım imkânlarının İstanbul'dan yakın olması Karasu satılık yazlık taleplerini oldukça artırmış durumda.

Son yıllarda bölgeye yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürekli bir şekilde artması karasuyu cazip bir hale getirmekte. Zaten İstanbul'un arka bahçesi olarak bilinen Sakarya Karasu Hem tatil hem yatırım diyenlerin ortak mekanı haline geldi.

Bundan yıllar önce buradan daire alanlar şimdilerde Bir Hayli kar etmiş durumdalar. Ve bundan sonraki zamanlarda da bu artış beklenmekte özellikle istanbul'da yaşayanlar için büyük bir avantaj sağlayan Karasu'da tatil gittikçe duyulmakta ve adından sıkça söz ettirmekte Peki neden bu kadar cazip.

İlk olarak şunu söyleyebiliriz çünkü Karasu satılık daire ilanlarıyla ilgileniyorsanız e İstanbul'da oturuyor musunuz bu tatil kenti size çok yakın ve yeni yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu ile daha da yakınlaşacak.

Her yıl bir haftalık ya da 15 günlük tatil yapmak zorunda kalmayacaksınız Neden Çünkü Kendi evinizde bu takdiri yapacağınız için isterseniz 1 ay isterseniz 2 ay isterseniz 3 ay tatil yapın yani bu karar sizin.

Evet en büyük avantajlardan bir tanesi tatilinizi Kendi evinizde istediğiniz kadar yapmanız bir diğeri Siz tatilinizi yaparken aynı zamanda evinizin de değer kazanması. Işte burada Hem tatil hem yazarım kelimesinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz.

Karasu'da birçok farklı dairenin birçok farklı konsepte Siteler görebilirsiniz buradaki Karasu'nun gelişmesinde Öncü olan firmalardan Ekşioğlu İnşaat Karasu dahilinde birçok farklı projeye imza atarak bölgenin bilinmesinde ve Atılım yapmasında rol oynamıştır.

İstanbul'dan yola çıktığınızda takriben 2 saatte Ulaştığınız Karasu Otobüs yolculuğu ile 3 saat gibi bir zaman almakta, yakın bir zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun faaliyete girmesi ile birlikte bu mesafenin 1 saat gibi bir süreye düşmesi beklenmekte. Yani Karasu artık İstanbullulara daha da yakın olacak.



Denizi kumsalı tabiat harikaları birbirinden farklı eğlence mekanları sahil boyunda oturup keyifli dakikalar yaşayabileceğiniz çay bahçeleri biraz daha ilerlediğinizde Sakarya Nehri'nin kenarında ki sevdiklerinizle oturup keyifli zamanlar geçirebileceğiniz Tabiri caizse kafanızı dinleyebileceğiniz mekanlar ve daha birçok aktivite Karasu'da sizleri bekliyor.

Okulların kapanması ile birlikte hareketlenen Karasu okullar yeniden açılıncaya kadar sezonu sürdürmekte. Yani Yaz ayları boyunca evinizde tatiliniz yapabilir havuzumuza girebilir keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Peki ya kış aylarında bu evi kullanamaz mısınız Tabii ki kullanabilirsiniz Çünkü Karasu'da doğalgaz bulunduğu için kış aylarında da ısınma probleminiz olmayacak yani evinizi yaz kış İstediğiniz zaman istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Peki Karasu'da başka neler var diye sorabilirsiniz bunlardan bir tanesi de geçen sene faaliyete giren Karasu Limanı olmuştur Karasu Limanı faaliyet göstermeye başlamış ve yeni etapları da hala yapılmaya devam etmektedir. Bunun dışında bir de Karasu Meslek Yüksekokulu bulunmakta Ve burada da eğitim devam etmektedir özellikle üniversite çevresinde yer almak isteyenler için 32 evler bölgesi tercih edilebilir bir bölge olabilmektedir.

Ayrıca 32 evler bölgesinde bu yıl plaj çalışmaları yapılmış duş kabinleri, soyunma kabinleri yapılmış ve Karasu'nun plaj olarak  ilk düzenleme yapılan mahallelerinden biri olmuştur.

Ayrıca bölgeye günübirlik gelenler için birçok Aqua Park seçeneği de mevcuttur.

Önce Vatan Gazetesi

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