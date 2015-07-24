'Istanbul Photo Awards' Sergisi Ankara'da açılıyor

ANKARA - Anadolu Ajansı’nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"da ödül kazanan fotoğraflardan oluşan sergi, yarın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açılacak.

Türkiye'nin uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ilk ve tek haber fotoğrafı yarışması olan "Istanbul Photo Awards"ın ödüllü fotoğraflarından oluşan sergi, geniş kitlelerin ziyaret edebilmesi için yarından itibaren 8 Ağustos 2015'e kadar Ankara Esenboğa Havalimanı "TAV Galeri Ankara"da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

"Istanbul Photo Awards"a 104 ülkeden yaklaşık 12 bin başvuru gelmişti. Yarışmanın ödüllü bazı fotoğrafları, daha sonra Pulitzer başta olmak üzere başka uluslararası yarışmalarda da ödül aldı.

"Istanbul Photo Awards 2014" sergisinde ziyaretçiler, geçen yıl dünya kamuoyunda ses getiren olayların görsel bir özetini bulacak.

Haber ve spor fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Daniel Berehulak'ın Ebola salgınında Liberya’da çektiği fotoğraf da serginin en dikkat çekici görseli olarak yer alıyor.

2014 yılının unutulmaz anlarını ölümsüzleştiren sergide yer alan ödüllü haber fotoğrafları, değişik bölgelerdeki savaşlara, hastalıklara, çatışmalara ve renkli anlara dair farklı bir bakış açısı sunuyor. Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki çatışmalar başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaş, çatışma, siyasi kriz, terör saldırıları ve doğal afetlerden haber fotoğrafçılarının objektiflerine yansıyan kareler, "Istanbul Photo Awards 2014"de sergilenecek.

Sergide, yarışmanın spor dalındaki birincisi Byhangst Matthias'ın çektiği ve simge bir fotoğraf haline gelerek hafızalara kazınan ünlü futbolcu Messi'nin 4 rakip oyuncu arasındaki mücadelesini gösteren "Messi" adlı fotoğraf da meraklılarını bekliyor.

Sergi, Şangay yolcusu

Türk Hava Yolları’nın sponsorluğu, Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun desteğiyle düzenlenen yarışmanın kazanan fotoğraflarından oluşan sergi, Ankara'nın ardından 11 Ağustos-25 Ağustos 2015'de Adnan Menderes Havalimanı'ndaki "TAV İzmir Galeri"de açılmak üzere İzmir'e transfer edilecek.

Fotoğraflar, jüri üyelerinden Pulitzer ödüllü Liu Heung Shing'in davetiyle Şangay Fotoğraf Merkezi'nde de sergilenecek.

Bu kapsamda sergi, son durağı olan Şangay'da 1-15 Ağustos 2015'de gezilebilecek.

Yarışmanın jürisinin ünlü isimleri

Anadolu Ajansı, "Istanbul Photo Awards 2014" kapsamında, yılın en iyi haber fotoğraflarını seçmek için fotoğraf dünyasının en prestijli profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirmişti. Profesyonel fotoğrafçıların teknik ve estetik öğeleri birleştirdikleri haber fotoğrafları, son derece özverili bir çalışmanın sonucunda seçildi.

Yarışmanın jürisi, Time Dergisi uluslararası fotoğraf editörü ve jüri başkanı Alice Gabriner, Pulitzer ödüllü foto muhabiri ve Şangay Fotoğraf Merkezi'nin Direktörü Liu Heung Shing, Stern Dergisi fotoğraf editörü Harald Menk, Getty Images yöneticisi Georges De Keerle, World Press Photo ödüllü Guillaume Herbaut, World Press Photo ödüllü savaş Muhabiri Patrick Chauvel, AFP fotoğraf dağıtım ve iş geliştirme direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'dan oluşmuştu.

Jüri, yılın fotoğrafı "Photo of the Year 2014"ün yanı sıra "tekil haber", "seri haber", "tekil spor" ve "seri spor" kategorilerindeki ödüllerin sahiplerini de belirlemişti. Yarışmada yılın fotoğrafının yanı sıra dört kategoride 7 ülkeden 11 fotoğrafçı ödüllendirilmişti.

Yılın fotoğrafına ve bütün kategorilerdeki birincilere 8 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise bin 500 ABD Doları ödül verilmişti. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye, yarışma için özel hazırlanan internet sitesi "istanbulphotoawards.com" ve "anadoluimages.com" adreslerinden ulaşılabiliyor.