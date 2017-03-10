İstanbul'da bir 'paşa'

Bugüne kadar aralarında Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, 1453 gibi dizi ve filmlerde kamera karşısına geçen 43 yaşındaki Nazım Cihan ve papağanı Paşa'yı, kimileri meraklı gözlerle izlerken, kimileri de beraber özçekim yapıyor.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle ilgilenmeye başladığı papağanlara hayran kaldığını ve "Paşa" adını verdiği papağanı Sirkeci'den satın aldığını anlatan Cihan, "Rengi çok güzeldi. Başlangıçta yabaniydi ama sevgimi vererek eğittim.'' dedi.

Dizilerde seti olmadığı günlerde sabah erkenden evinden çıktığını belirten Cihan, şöyle devam etti:

''Kahvaltımı yaptıktan sonra eşimle vedalaşıp, Paşa'yı yanıma alarak Eminönü'ne gidiyorum. Metrobüsle seyahat ettiğimde, yolcular Paşa'ya ilgi gösteriyor. Eminönü'nde dolaşırken turistlerin de ilgisiyle karşılaşıyorum. Arap turistler papağan, İranlılar ise 'Tuti' diyor. Yaşını, nasıl eğittiğimi, nasıl omzumda durduğunu, eğitiminin ne kadar sürdüğünü merak ediyorlar. Aramızdaki bağı, soruyorlar.''

Osmanlı İmparatorluğu'na hayranlığından dolayı günlük hayatında da dönemin paşa kıyafetlerini giymeyi tercih eden Cihan, insanlara, kendisiyle papağan "Paşa"sı arasındaki bağı anlatmakta güçlük çektiğini vurgulayarak, ''Onu çok seviyorum. Ama sevgi anlatılmaz ki, beraber aynı tabaktan yemek yiyoruz, ben ne yiyorsam o da aynısını yiyor.'' diye konuştu.

Hisleri çok kuvvetli

Cihan, bir an olsun yanından ayırmadığı Paşa'nın hislerinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

Sessiz kaldığı veya daldığı zamanlarda "Nasılsın?" diye sorduğunu anlatan Cihan, "Kızgın ya da neşeli olduğumu anlıyor. Keyifli olduğum anlarda benimle beraber gülüyor.'' dedi.