Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89683
ALTIN
144.462
DOLAR
3.7488
STERLIN
4.5579
EURO
3.9787
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde

İstanbul'da bir 'paşa'

Dizilerde figüranlık yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'na hayranlığından dolayı dönemin kıyafetleri giyen Nazım Cihan, "Paşa" adındaki papağanıyla şehri arşınlıyor.

İstanbul'da bir 'paşa'

Dizilerde figüranlık yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'na hayranlığından dolayı dönemin kıyafetleri giyen Nazım Cihan, "Paşa" adındaki papağanıyla şehri arşınlıyor.

10 Mart 2017 Cuma 11:58
26 Okunma
İstanbul'da bir 'paşa'

Bugüne kadar aralarında Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, 1453 gibi dizi ve filmlerde kamera karşısına geçen 43 yaşındaki Nazım Cihan ve papağanı Paşa'yı, kimileri meraklı gözlerle izlerken, kimileri de beraber özçekim yapıyor.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle ilgilenmeye başladığı papağanlara hayran kaldığını ve "Paşa" adını verdiği papağanı Sirkeci'den satın aldığını anlatan Cihan, "Rengi çok güzeldi. Başlangıçta yabaniydi ama sevgimi vererek eğittim.'' dedi.

Dizilerde seti olmadığı günlerde sabah erkenden evinden çıktığını belirten Cihan, şöyle devam etti:

''Kahvaltımı yaptıktan sonra eşimle vedalaşıp, Paşa'yı yanıma alarak Eminönü'ne gidiyorum. Metrobüsle seyahat ettiğimde, yolcular Paşa'ya ilgi gösteriyor. Eminönü'nde dolaşırken turistlerin de ilgisiyle karşılaşıyorum. Arap turistler papağan, İranlılar ise 'Tuti' diyor. Yaşını, nasıl eğittiğimi, nasıl omzumda durduğunu, eğitiminin ne kadar sürdüğünü merak ediyorlar. Aramızdaki bağı, soruyorlar.''

Osmanlı İmparatorluğu'na hayranlığından dolayı günlük hayatında da dönemin paşa kıyafetlerini giymeyi tercih eden Cihan, insanlara, kendisiyle papağan "Paşa"sı arasındaki bağı anlatmakta güçlük çektiğini vurgulayarak, ''Onu çok seviyorum. Ama sevgi anlatılmaz ki, beraber aynı tabaktan yemek yiyoruz, ben ne yiyorsam o da aynısını yiyor.'' diye konuştu.

Hisleri çok kuvvetli

Cihan, bir an olsun yanından ayırmadığı Paşa'nın hislerinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

Sessiz kaldığı veya daldığı zamanlarda "Nasılsın?" diye sorduğunu anlatan Cihan, "Kızgın ya da neşeli olduğumu anlıyor. Keyifli olduğum anlarda benimle beraber gülüyor.'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PapağanOsmanlı Imparatorluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU
MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN
'Engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesini istiyoruz'
'Engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesini istiyoruz'
Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!
Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!
'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor
'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ