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İstanbul ciddi şekilde etkilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmasına ilişkin soruları yanıtladı

İstanbul ciddi şekilde etkilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmasına ilişkin soruları yanıtladı

17 Haziran 2012 Pazar 17:02
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İstanbul ciddi şekilde etkilenecek

İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Rio+20 Belediye Başkanları Zirvesi ve BM Sürdürülebilir Konferansı''na katılmak üzere Brezilya'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli uçağıyla Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine hareketinden önce Topbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20-22 Haziran'da düzenlenecek konferansta, dünya liderleri, sivil toplum üyeleri ve özel sektör temsilcilerinin, yoksulluk, toplumsal eşitlik ve çevre koruma gibi konuları tartışacağını belirtti. 
Bir gazetecinin, ''Yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 3 şeridi kapatılıyor. Ek önlemler alınacak mı, arabalı vapur seferleri artırılacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine Topbaş, şunları söyledi: 
''Bu köprülerin asfalt yenileme düzenlemeleri, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisinde. Köprülerin mutlaka periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Tabi bu süreçler de maalesef kent hayatını önemli etkilemekte. Biz belediye olarak bununla ilgili tedbirler aldık. Ama ne kadar tedbir alırsanız alınız, esasında ana arterlerdir buraları, sürücülerimize çok önemli sorumluluk düşüyor.'' 

Toplu taşım araçları kullanılsın
Topbaş, vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesinin yaşanan sıkıntıyı hafifletebileceğini anlatarak, ''Yoksa sıkıntıyı çekeceğiz, bu gerçek bizim de hoşumuza gitmiyor. Hele yazın turizmin en etkin olduğu bir dönemde, okullar tatil olmasına rağmen, çok fazla trafik olmayacağını düşünsek bile en nihayetinde İstanbul büyük bir şehir. Günde 2 milyon aracın hareket ettiğini düşünürsek, İstanbul ciddi etkilenecek. Ama bu kaçınılmaz. Çalışmalar hayırlı olur inşallah, fazla bir sıkıntı vermeden de İstanbulluların dualarıyla bunu çözeriz.'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 09:04
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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