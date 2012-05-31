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İstanbul Boğazı'na teleferik projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Etiler'den Altunizade'ye yapılacak teleferik projesini açıkladı.

İstanbul Boğazı'na teleferik projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Etiler'den Altunizade'ye yapılacak teleferik projesini açıkladı.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:15
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İstanbul Boğazı'na teleferik projesi

     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Lee Yi Shyan ve beraberindeki heyetle görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

     Topbaş, Etiler'den Altunizade'ye bir teleferik projesini hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti: ''İstanbul Boğazı'nı geçen bu teleferikte Altunizade'nin diğer bir aktarması da Çamlıca'ya olacak. Bu, cami projesinden önce düşündüğümüz bir projedir. Teleferik çalışmalarını esasında 4 yıl önce başlattık. Bunu dünyada bazı kentlerde başarılı yapmış olan firmalar ve ülkeler var. Yap-işlet olarak vermek istiyoruz. Saatte 6 bin yolcu kapasiteli bir sistem olacak.''
Teleferik projesinin ulaşım ve turistik yönüyle önemli olduğunu vurgulayan Topbaş, ''İki kıtayı teleferikle geçmek önemli ve heyecan verici bir hal alacaktır. Geçenlere de sertifika verilecektir. Diğer taraftan kent içi ulaşım da önemlidir. Yani saatte 6 bin yolcu aldığınızda bayağı ciddi bir yoğunluk demektir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
Boğaz
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