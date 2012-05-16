İstanbul Adliyesi'nde unutulan eşyalar sergilendi

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı girişinde x-ray cihazında görülerek sakıncalı bulunduğu için alınan ve daha sonra sahiplerince unutulan eşyalar, basın mensuplarına gösterildi.



Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, adliyenin 10 aydır faaliyet gösterdiğini ve adliye binasının Türkiye'nin en büyük binası olduğunu söyledi.



''Adliyelerde özel güvenlik ilk kez burada faaliyet göstermiştir'' diyen Çolakkadı, şöyle devam etti:



''18 giriş kapısı var. Bu girişlerde duyarlı kapılar, x-ray cihazları bulunmaktadır. 10 aylık süre dahilinde kesici, delici aletler elde edilmiştir. Bina girişlerinde suç teşkil eden eşyalar polise teslim edilmiştir.''



Çolakkadı, herhangi bir kavgada kullanılabilecek eşyalara da özel güvenlik tarafından el konulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



''Bu eşyalar vatandaşlardan zorla alınmamıştır. Unutulan eşyalardır. Toplam 1575 adet eşyanın yarısı suç teşkil ettiği için polise teslim edilmiştir. Adliye kapılarında çok ciddi bir güvenlik uygulaması bulunmaktadır. Değişik aletler ele geçirilmiştir. Mesela kalem gibi görünen bıçaklar vardır. Eşyalar sahipleri olmadığı için maliyeye teslim edilerek, satılacak ve geliri de hazineye aktarılacaktır.''



Bir süre önce adliye önünde bir silahlı kavga meydana geldiğini hatırlatan Çolakkadı, olayın bina içinde gerçekleşmediğini, bir özel güvenlik personelinin olaya dahil olan bir kişiyi otoparkta yakaladığını ifade etti.



Çolakkadı, dava ya da bir soruşturma için adliyeye gelenler arasında husumet olabileceğini belirterek, ''Bir kısım kötü niyetli insanlar olabilir, ancak insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de bu eşyaları taşıyabilir. Güvenlik adliye için çok önemlidir'' diye konuştu.



Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Taylan da adliyede çalışan güvenlik personelinin uzman kişiler olduğunu, adliyede 335 güvenlik personelinin bulunduğunu dile getirerek, disiplinli ve titiz bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini, bomba, terörle mücadele, halkla ilişkiler gibi alanlarda başarılı kişileri çalıştırdıklarını kaydetti.



Adliyedeki tanıtım turunun ardından, eşyalar basın mensuplarına gösterildi.



Eşyalar arasında biber gazı, makas, kesici ve delici aletler bulunuyor.

