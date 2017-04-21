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İspanya'dan Malezya'ya bisikletle giden yolcu Mersin'de

İspanya'dan 4 ay önce bisikletiyle yola çıkan elektrik mühendisi Oofre, Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı

İspanya'dan Malezya'ya bisikletle giden yolcu Mersin'de

İspanya'dan 4 ay önce bisikletiyle yola çıkan elektrik mühendisi Oofre, Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı

21 Nisan 2017 Cuma 14:05
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İspanya'dan Malezya'ya bisikletle giden yolcu Mersin'de

İspanya'dan Malezya'ya gitmek için 4 ay önce bisikletiyle yola çıkan 44 yaşındaki elektrik mühendisi Qvico San OofreMersin'in Erdemli ilçesinde mola verdi.

Oofre, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel yapım bisikletiyle Malezya'ya gitmek için 4 ay önce İspanya'dan yola çıktığını söyledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol katettiğini belirten Oofre, şöyle konuştu:

"Bisikletle gezmeyi çok seviyorum ve böyle bir tura çıkmak istedim. İnsanlarla konuşmayı, gezmeyi, yeni yerler görmeyi her zaman istemişimdir. İnsanlar bisikletimi ve beni görünce şaşırıp ilgi gösteriyor. Türkiye'de uğradığım her noktada bana yardımcı oluyorlar. Yemek, su ve değişik ikramlarda bulunuyorlar. Şu ana kadar sorunsuz yolculuk yaptım. Temennim bundan sonra da aynı yolculuğu sürdürmek."

AA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaMalezyaQvico San OofreMersinSpanyadan Malezyaya Bisikletle Giden Yolcu
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