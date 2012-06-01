İSO'nun 60. yıl kutlaması

Gül, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 60. kuruluş yılı kutlama yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, yemekte yaptığı konuşmada, ''Artık gerçekçi, realist, doğru olanı yapmak, kısa vadeli başarılar, beklentiler değil uzun vadeli başarılar, popülist çıkarlar değil, uzun vadeli, Türkiye'nin bütün nüfusunun çıkarları peşinde koştuğumuzda ve o istikamette politikaları bilinçli bir şekilde uyguladığımızda işte halıyı düzgün yapıyoruz sizin için, toprağı çok sağlam hale getiriyoruz. Sağlam bir zemin size veriyoruz. Artık bu zeminin üzerinde herkes kabiliyetini gösteriyor'' dedi.

Abdullah Gül, konuşmasında şunları kaydetti:

''Bir noksanımız var o da dış açıkla ilgili, cari açıkla ilgili. Bununla ilgili zaman zaman sizlerle de fikirlerimi paylaşmışımdır. TBMM'de de yaptığım konuşmada seslendirmiştim; Türkiye üretmediği şeyleri tüketiyor. Türkiye'de müthiş bir ara mal bağımlılığı var. Türkiye'nin ihracatı çok büyük bir oranda ithalata bağlı. Dolayısıyla bu noksanlıklarımızı görmemiz lazım ki gelecekte başka sıkıntılara düşmeyelim. Bunun tedbirlerini almamız lazım. Memnuniyetle görüyorum ki hükümetimiz bunun tedbirlerini alıcı adımları yeni teşvik yasası ile yaptı ve ilk defa bir teşvik yasası daha düzgün çıktı. Daha önce iller arasında yarış olurdu. İller arasında kim ne kaparsa böyle bir yarış neticesinde çıkan teşvik yasaları da hiçbir işe yaramazdı. Ümit ederim ki ilk defa bu yasa işe yarayacaktır.''

Sanayinin Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Gül, kalkınmanın, gelişmenin temel unsurunun sanayi olduğunu söyledi.

Abdullah Gül, ''Zaman zaman bazen bakıyorum sanayi deyince hafife alıyorlar. Hatta bazen 'onun dönemi geçti' şeklinde konuşanlar görüyorum ve hayret ediyorum. 2008 yılı herhalde bu bakımdan çok iyi bir ders oldu. Türkiye için demiyorum, dünya için söylüyorum. 2008 yılında büyüyen ekonomilerin aslında gerçekte büyümedikleri ama bir balonun şiştiği ortaya çıktı ve balon patlayınca da nelere mal olduğunu hep beraber gördük. O bakımdan sanayiye biz muhakkak önem vermek durumundayız. Muhakkak sanayiye önem verirken de teknolojiyi üreterek, bilimi üreterek, teknolojiyi, ürettiğimizi biz dışarı transfer edecek şekilde sanayiye muhakkak önem vermemiz gerekmektedir. Gerçek reel sektör bir sanayidir, bir de tarımdır'' diye konuştu.

-Daima ileri giden bir sanayi...-

Sanayi deyince şüphesiz ki daima ileri giden yeni bir sanayi olması gerektiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

''Bazen 'Sanayi öldü' diyorlar. Sanayi ölmüyor aslında, o işi yapan insanın zihni ölüyor. O aslında günün dışında kalmış, hala babasının, dedesinin, amcasının yaptığı sanayi şeklini aynı şekilde yapmaya devam ediyor, kendi ölüyor ondan sonra da 'sektörüm öldü' diyor. Aslında sektör ölmüyor. Aranızda o kadar çok tekstilci var, en iyi sizler biliyorsunuz. O zaman yapacağınız şey şu; tabii ki teknoloji ağırlıklı, yüksek teknolojiye önem veren, inovasyona önem veren, yeni buluşlara önem veren bir sanayiye geçmemiz gerekir bizim. Buna geçmediğimiz süre içerisinde devam etmemiz mümkün değil. Bütün bunlar nasıl olacak? Devlet sanayiden, üretimden çıktığına göre bütün bunları siz yapıyorsunuz ve siz yapmaya devam edeceksiniz.''

Geçen hafta NATO zirvesi dolayısıyla ABD'de olduğunu anımsatan Gül, oradaki toplantılar bittikten sonra Silikon Vadisi'ne gittiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Silikon Vadisi'ni ben daha evvel görmüştüm. Niçin o zaman bu sefer özellikle gitmek istedim? Yeni sanayinin, yeni faaliyet alanlarının hangi istikamette geliştiğini Türk gençliğine, Türk halkına, Türk sanayicisine gösterebilmek ve bu uğurda yeni bir uyanış, bilinçlenme katkısı yapabilir miyim diye gittim oraya. Şimdi size soruyorum, cebinizde veya çantanızda taşıdığınız iPhone veya iPad'ler, bunlar sanayi mi değil mi? Gittiğinizde bakıyorsunuz ortada bir tane fabrika yok ama 2 bin tane mühendis var. Google'a bakıyorsunuz, ortada bir tane benzin, mazot görmüyorsunuz, ama 3 bin tane orada mühendis çalışıyor. İşte bundan sonra bu şekilde sanayinin kayması gerekir. Adı yine sanayi olur, teknoloji olur, başka şey olabilir ama bizim bu yüksek teknolojiye dayalı bu alana atlamamız lazım.''

Son 1-2 yıl içinde en çok konuşulan konuların girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge olduğuna işaret eden Gül, herkesin bunun farkına varmaya başladığını belirtti.

Üniversitelerin yavaş yavaş tekrar kendine gelmeye başladığını, şu anda 40'a yakın teknopark bulunduğunu, bunların 30-35'inin çok aktif olduğunu söyleyen Gül, yeni teşviklerin hep bunları destekleyecek yönde olduğunu, muhakkak bunun neticesini de yakında alacaklarını belirtti.

Gül, ''Bugün hala çok gerideyiz. Bütün başarılarımızla övünebiliriz ama o sayfayı kapatıp başka bir sayfaya baktığımızda bizim ihracatımızın içinde yüksek teknoloji ürünün payı yüzde kaç dediğimizde, o zaman şöyle başımızı önümüze eğeriz. Dolayısıyla bu payları artırmak için, Türkiye'de kullandığımız yüksek teknolojiye dayalı ürünleri kendi ürünlerimiz haline getirebilmemiz için sanayicilerimize düşen görev, bu alanda daha çok teşvik, daha çok bu alana yönelmek, belki klasik sanayiyi devam ettirirken bir de ona paralel geleceğin sanayisine veya geleceğin iş alanlarına teknoloji ağırlıklı yatırımlar yapmak olacaktır'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül'e konuşmasının ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük ile İSO Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan plaket takdim etti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı.