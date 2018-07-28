İşlemeli çelik nacakların ünü Türkiye'yi aştı

Sivas'ta çocuk yaşta başladığı ahşap ve çelik oyma ustalığında bir ilke imza atarak özel işlemeli çelik nacak üreten Hayati Ünsal, yurt içi ve dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Özellikle TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen vatandaşların, sosyal medya aracılığıyla ulaşıp özel işlemeli nacak siparişi verdiği 47 yaşındaki ahşap ve çelik oyma ustası Ünsal, gelen talepleri itinayla hazırlıyor.

Ünsal, atölyesinde çelik nacağın dışında tespih, tablo, yüzük, şimşir ağacından yapılmış kaşık, sürahi, baston, kemik tarak gibi çok sayıda ahşap ürüne de çeşitli şekiller işleyerek satışını yapıyor.

AA muhabirine, oymacılığa merakının küçük yaşlarda başladığını anlatan Ünsal, çocukluğunda çamur oyarak başladığı sanatını halen sürdürdüğünü belirtti.

Ünsal, evindeki atölyesinde farklı ürünler çıkartmak için çaba gösterdiğini, ahşap ve çelik oyma sanatında her geçen gün kendini geliştirdiğini dile getirerek, "Bu işe çocuk yaşta ilk olarak çamur ile başladım, sonra tespih üzerinde oyma sanatına başladım." dedi.

Talep üzerine daha sonra oyma baston yaptığını anlatan Ünsal, şunları dile getirdi:

"Ağaç yemek kaşığı ve kemik tarak gibi unutulmuş kültürlerimiz vardı, onlarla devam ettim. En son olarak, 'Olmayan, iyi bir şey yapalım.' dedim. Bu ne olabilir diye uğraştım, binerli çelik üzerine, yani en sert çelik üzerine oyma nacak yapalım dedim. O şekilde oyma olarak nacak yapmaya başladım. Türkiye'de ve dünyada bildiğim kadarıyla, internetten ve Sivas'taki bazı bıçak ustalarından araştırdığım kadarıyla bunu yapanı göremedim. Gravür, baskı, asitli çürütme var, fakat binerli çelik üzerine böyle üç boyutlu yapanı hiçbir şekilde görmedim. Çelik nacak üzerine oyma sanatı yapan yok, asitli çürütme yapan ustalarımız var."

Ünsal, hobi olarak başladığı ahşap ve çelik oyma sanatını zamanla meslek haline getirdiğini aktararak, eserlerine talebin sürekli artmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.