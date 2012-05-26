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İslam dininin resmen tanınmaması eksiklik

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, restorasyonu tamamlanan Londra Diyanet Merkezi'ni hizmete açtı.

İslam dininin resmen tanınmaması eksiklik

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, restorasyonu tamamlanan Londra Diyanet Merkezi'ni hizmete açtı.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:35
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İslam dininin resmen tanınmaması eksiklik

     Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İngiltere Türk Diyanet Vakfı tarafından restorasyonu tamamlanan Londra Diyanet Merkezi'ni hizmete açtı.
     İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan merkezin açılışına Görmez'in yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Başkonsolos Ahmet Demirok, Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesinde Görmez, cuma namazı kıldırdı.
    Törende konuşan Mehmet Görmez, Yüz yıl önce Batılı ülkelerin başkentlerinde kilise, cami ve havranın birlikte görülemeyeceğini dile getirerek, ''Gelin 5 asır önce İstanbul'a, 6 asır önce Bursa'ya, Edirne'ye gidelim. Farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı mabetleri yan yana yaşatmış bir medeniyetin çocuklarıyız biz'' dedi.
    Batılı siyaset adamlarının ''Biz çok kültürlülüğü kaybettik, başarısız olduk'' açıklamalarının duyulmaya başlandığını ifade eden Görmez, İslam dininin bu konuda prensipleri ortaya koyduğu için tarihte çok kültürlülüğün İslam coğrafyasında başarılı olduğunu kaydetti.
     ''Bugün hala pek çok Avrupa ülkesinde İslam dininin resmen kabul edilmemiş olması ne kadar büyük bir eksikliktir'' diyen Görmez, ''Müslümanların hukuki bir statüye kavuşmamış olması çok ciddi bir eksikliktir. Almanya bunun en bariz örneklerinden biridir. Çok büyük bir Müslüman nüfusu var ama hala İslam resmen tanınmış bir din değil. Hala İslam'ın müesseseleri hukuki bir zemine kavuşmamıştır'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Din
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