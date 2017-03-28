İşkence gören köpeğe gurbetçi kadın sahip çıktı

Şanlıurfa'da, kimliği belirsiz kişilerin işkenceleri sonucu boynundan ve bacaklarından yaralanan sokak köpeğine, Almanya'da yaşayan ve tedavi masraflarını üstlenen Aynur Şekli sahip çıktı.

Yaklaşık 2 ay önce Viranşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin işkencelerine maruz kalan sokak köpeğinin durumunu sosyal medyadan öğrenen Şekli, ilçedeki veteriner hekim Metin Boz'a ulaştı.

Köpeğin tedavi masraflarını üstlenen gurbetçi kadın, Boz'dan köpeğe sahip çıkılmasını istedi. Metin Boz'un uğraşları sonucu 20 günde iyileşen ve "Almancı Yarim" ismi verilen köpek, Aynur Şekli'nin yanına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Veteriner hekim Boz, işkenceye maruz kalan köpeğin görüntülerini sosyal medyada izleyen Almanya'da yaşayan Aynur Şekli'nin kendisini telefonla aradığını söyledi.

Şekli'nin köpeğin tedavi edilmesi talebi üzerine köpeği bulduklarını ve tedavi ettiklerini anlatan Metin Boz, "Köpek ilk geldiğinde psikolojik ve sağlık açısından çok kötü durumdaydı. Ayaklarında ve boynunda yaralanmalar vardı. İnsanlar tarafından işkence görmüştü. Tedavi sürecinde boynuna dikişleri atıldı. İyileşme sürecinde kilo aldı. Artık insanlara da alıştı. İlk zamanlarda insanlardan çok çekiniyordu." dedi.

Almanya'da yaşayan Şekli'nin köpeğin tüm tedavi masraflarını karşıladığını belirten Boz, "Aynur Şekli bana telefonla ulaştı. Köpeğin masraflarını karşılamak istediğini belirtti. Biz de köpeği bulduk, tedavisini yaptık. Yurt dışındaki ablamız, köpek için 4-5 bin lira harcadı. Biz de birçok işlem için para almamamıza rağmen, bize de bin lira ücret ödedi. Şu anda köpek Almanya'ya gidecek. Gitmesi için belli aşamaları var, testler yapılıyor. Daha sonra yurt dışına göndereceğiz." diye konuştu.

Metin Boz, köpeğin tedavisinin ardından hem bakımı hem de yurt dışı işlemleri için Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine (CAHİDE) gönderildiğini söyledi.

15 gün sonra Almanya'ya gidecek

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de Almanya'daki yardımsever gurbetçi kadının köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlendiğini belirtti.

Şu an dernekte bakımı süren köpeğin 15 gün sonra Almanya'ya, kendisini sahiplenen Aynur Şekli'ye gönderileceğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Köpeğimiz 2 ay boyunca tedavi gördü. Tedavisinin ardından bize geldi. Bizden de Almanya'ya gidecek. Şu anda evraklarını hazırlıyoruz. Köpeğin aşıları yapılıyor. İyi ki böyle hayırsever insanlar var. Bu yardımsever ablamız köpeğe sahip çıktı. Boynu ve ayakları iyileşti. Şu anda hiçbir sorunu yok. Artık Almanya'ya gitmeye hazır. 15 gün sonra köpeğimizi yolcu edeceğiz."

"Almancı Yarim" adı verilen köpeği sahiplenmek isteyen Şekli ile sürekli telefonda görüştüklerini anlatan Cemal Güneş, "Bu kişi, köpeğimizin tüm masraflarının yanında uçak biletine kadar her şeyini aldı. Bu köpeğimize kendisi bakacakmış. Köpeğimiz Almanya'da çok daha iyi imkanlarda yaşayacak." ifadelerini kullandı.