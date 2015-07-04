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'Isıran yılanın fotoğrafını çekmeye çalışın'

ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Candan "Yılan ısırdığında mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın bu hastanede size çok yardımcı olacaktır" dedi

'Isıran yılanın fotoğrafını çekmeye çalışın'

ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Candan "Yılan ısırdığında mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın bu hastanede size çok yardımcı olacaktır" dedi

04 Temmuz 2015 Cumartesi 14:19
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'Isıran yılanın fotoğrafını çekmeye çalışın'

ORDU - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Candan, ısıran yılanın mümkünse fotoğrafının çekilmesi gerektiğini belirterek, "Hastaneye gittiğinizde yılanın türünün hızlıca belirlenmesi için fotoğraf çok yardımcı olacaktır. Yılan zehirliyse, çok hızlı müdahale gerekebilir" dedi.

Sürüngenler konusunda araştırmaları bulunan Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde 10 yılan türünden sadece ikisinin zehirli olduğunu, bunlardan birinin ise yüksek rakımlı yaylalarda görüldüğünü söyledi.

Doğada karşılaşılan yılanların çoğunluğunun zararsız olduğunu dile getiren Candan, "Fındık bahçelerinde bu dönemde küçük su birikintilerinde kurbağalar oluyor. Yılanlar da onları yemeye geliyor. Bu nedenle bahçelerde çok sık görülüyorlar" diye konuştu.

Candan, sürüngenlerin genel anlamda vatandaşlara saldırmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Hayvanı sıkıştırırsanız, girdiği yuvalara elinizi sokarsanız, yılan korktuğu için sizi ısırabilir. Yılanlar insanlara asla saldırmaz, genellikle kaçmayı denerler" ifadelerini kullandı.

Zehirli yılanların daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüldüğüne işaret eden Candan, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda çöl kobrasına bile rastlandı. O bölgedeki yılanların hem insanları öldürme potansiyeli var hem de sayıları çok daha fazla" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Candan, vatandaşların yılan ısırmalarına karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Isıran yılanın mümkünse fotoğrafının çekilmesini ve en yakın hastaneye gidilmesini isteyen Candan, şunları kaydetti:

" Yılan ısırdığında, mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın. Hastaneye gittiğinizde yılanın türünün hızlıca belirlenmesi içinfotoğraf size çok yardımcı olacaktır. Artık neredeyse hepimizin cebinde akıllı telefon var. Sizi zehirli bir yılan ısırmışsa, çok hızlı müdahale gerekebilir. Fotoğraftaki yılanın türüne göre panzehir bulunur. Hastanelerde zehir tipine göre panzehir hazırlanır."

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 13:01
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYılan
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