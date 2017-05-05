İsim Yazılı Anneler Günü Hediyeleri

Anneler günü için hediye önerilerini şimdiden incelemeye ne dersiniz? Sizler için klasik hediyelerin yanı sıra isim yazılarak tasarlanmış olan anneler günü hediyeleri listesi hazırladık. Bu hediyeler arasında duvar saatinden, hediye sepetine kadar birçok isim ve mesaj yazılı hediye yer alıyor.

Anneler Günü Hediyesi Mesajlı Sevgi Kulesi

Üzerinde seni her şeyden çok seviyorum yazan anneler günü hediyesiyle tanışın. İçinde birbirinden lezzetli çikolata ve drajelerin yanı sıra özel hediyeler de yer alıyor. Anneler gününe özel bu hediyeyi mutlaka listenize ekleyin.

Anneye Özel Baskılı Mesaj Yazılabilen Duvar Saati

Hem fotoğraflı hem de mesajlı bu duvar saati, zamanın geçişine güzel anlamlar katacak. Annenizle çekilmiş olduğunuz en güzel fotoğrafı seçin ve en özel anneler günü hediyeniz hazır!

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Anneye Özel Mesajlı Kalp Saat Model 1

Mesajlarla hazırlanan bir diğer hediye de akrilik masa saati. İstediğiniz mesajı, isimi ve tarihi ekleyebileceğiniz akrilik, camdan daha kalitelidir. Dekoratif anneler günü hediyeleri arasında da yer alan bu hediye, uzun yıllar kullanılabilir.

Kahraman Annelere - Taş Bardak Altlığı

İsim yazılı taş bardak altlığı, süper kahraman anneler için tasarlandı! Siz de annenizin süper kahramanlığını somutlaştırmak istiyorsanız bu hediyeyi satın alabilirsiniz.

Kişiye Özel Bayan Cüzdanı Model 1

Kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından belki de en önemlisi çantalardır. Kişiye özel olarak üretilen bayan çantası, isim yazılarak kişisel hale getiriliyor. Annenizi kesinlikle mutlu edecek bu hediye, ideal ürünler arasında yer alıyor.

http://www.buldumbuldum.com/hediye/kisiye_ozel_bayan_cuzdani_model_1

Kişiye Özel Mutfağın Baş Tacı Kesme Tahtası

Güzel yemeklerin baş aşçısı annelerdir! Yazılı olmayan bu kuralı yazılı hale getirmek için baş tacı kesme tahtasından yardım alabilirsiniz. İsime özel olarak tasarlanan kesme tahtası, annenizin yüzünü her yemek yapışında güldürecek.