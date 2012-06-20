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İş güvenliğinde yeni dönem

Çalışanlara, gerekli güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkı veren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu TBMM'de kabul edildi.

İş güvenliğinde yeni dönem

Çalışanlara, gerekli güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkı veren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu TBMM'de kabul edildi.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:22
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İş güvenliğinde yeni dönem
TBMM 

Kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.
Kanuna göre, işyerleri ''çok tehlikeli sınıf'', ''tehlikeli sınıf'' ve ''az tehlikeli sınıf'' şeklinde sınıflandırılacak.
Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.
Çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.
Kanun; TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MİT'in faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeden üretim yapanlar hakkında uygulanmayacak.
İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak.
İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.
TRT ile özel televizyonlar ve radyolar, ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacak.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:23
Anahtar Kelimeler:
Iş Güvenliği
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