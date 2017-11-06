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İş bulamayınca patron oldu

Kastamonu'da muhasebeci Buket Bideci, iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar vererek KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle mineral blok üretimine başladı ve kendi işinin patronu oldu.

İş bulamayınca patron oldu

Kastamonu'da muhasebeci Buket Bideci, iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar vererek KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle mineral blok üretimine başladı ve kendi işinin patronu oldu.

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:43
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İş bulamayınca patron oldu

Kastamonu'da muhasebeci Buket Bideci, iş bulamayınca girişimcilik kursuna katılarak KOSGEB'den aldığı 50 bin lira destekle mineral blok üretiminde kendi işinin patronu oldu.

Bideci, yaptığı açıklamada, Cide ilçesinde muhasebecilik yaptığını, 4 yıl önce evlenince eşinin işi gereği Kastamonu'ya yerleştiğini söyledi.

Kastamonu'da iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan Bideci, "Eşim de veterinerlik, medikal tarım ürünleri alanında çalışıyor. Burada işe girmek istedim ancak iş bulamadım. Daha sonra kendi işimi kurmak istedim. İlk zamanlar aklımda pastacılık sektörü vardı. Ancak büyükbaş hayvancılıkta kullanılan mineral bloğun üretimiyle ilgili sektörde açık olduğunu düşündüm, KOSGEB'den aldığım 50 bin lira destekle işe koyuldum." diye konuştu.

"Kimse bir bayanın yapacağı iş olarak görmüyor"

Türkiye'de mineral blok üreten yaklaşık 6 firmanın olduğuna işaret eden Bideci, bunların tamamının patronunun erkek olduğunu belirtti.

Sektörün kadınlar için zor olduğunu ifade eden Bideci, şöyle devam etti:

"KOSGEB yetkililerini de ikna etmekte baya bir çaba sarf ettim. KOSGEB'den aldığım 50 bin lira destekle pres makinesi ve ihtiyacımız olan ekipmanları aldık. Bu iş erkek gücü de gerektiriyor. 25 kiloluk çuvallarla tuzlar geliyor. Ben de bu nedenlerle 5 kişiyi istihdam etmiş oldum. Kimse bir bayanın yapacağı iş olarak görmüyor. Türkiye'de yaklaşık 6 yerde üretiliyor. Çevre illerimizde üreten yok. Diğer hiçbir ilde bu sektörde kadınların çalıştığını görmedim."

Bideci, mineral bloğun ana maddesinin tuz olduğunu, bloğun büyükbaş hayvanların mineral ve vitamin ihtiyacını karşıladığını aktardı.

"Hayvancılıkta yaygın kullanılıyor"

Bideci, mineral bloğun büyükbaş hayvanların tuz ve mineral madde ihtiyacını karşılamak üzere yaygın kullanıldığını belirterek, "Tuzumuzu 25 kiloluk çuvallarla karıştırma makinesine getiriyoruz. Burada vitaminleri ve minerallerini koyup karıştırıyoruz. Daha sonra 3 kiloluk taşlar halinde presleme işlemini yapıyoruz. Kuruttuktan sonra paketleme ünitesine getiriliyor. Paketlendikten sonra başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki birçok kente sevk ediyoruz." diye konuştu.

Tuzla ilgili farklı alanlarda da çalışma yapacaklarını kaydeden Bideci, yeni pres makinesi aldıklarında işçi sayısını da arttıracaklarını kaydetti.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol da Bideci'ye makine ekipman, personel ve kira giderleri için destekte bulunduklarını belirterek, "Bir bayanın yapacağına çok inanmadığımız iş fikriydi ama Buket Hanım, işi bildiğini kuruldaki ifadeleriyle ispat etmiş oldu. Bugün de işletmesini görüyoruz. Kendisi 5 çalışanla beraber zorlu bir sektörde, insan gücünün gerekli olduğu bir sektörde faaliyetini sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKosgeb
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