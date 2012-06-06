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İş adamlarına zorla getirme emri

"Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Bilgin, Süren ve Önbilgin'e, zorla getirme emri çıkarıldı.

İş adamlarına zorla getirme emri

"Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Bilgin, Süren ve Önbilgin'e, zorla getirme emri çıkarıldı.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:51
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İş adamlarına zorla getirme emri

İş adamları Dinç Bilgin, Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in de aralarında bulunduğu 40 sanığın, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak'' ve ''örgüte üye olmak, yardım etmek'' suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sinan Berberoğlu, Erdoğan Maden, Mehmet Nosel, Ömer Kotan, Selahattin Yağmur, Yakup Dolgun ve Şıhmus Bozkurt ile tutuksuz sanıklar Aydın Taştekin ve Kadir Aynacı katıldı.
Aralarında iş adamları Faruk Süren, Dinç Bilgin ve Efe Önbilgin'de olduğu diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.
Sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkemenin ara kararı
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ömer Kotan, Selahattin Yağmur, Yakup Dolgun ve Şıhmus Bozkurt'un, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerine karar verdi.
Diğer tutuklu sanıklar Sinan Berberoğlu, Erdoğan Maden ve Mehmet Nosel'in bu hallerinin devamına hükmeden heyet, aralarında Faruk Süren, Efe Önbilgin ve Dinç Bilgin'in de olduğu 33 tutuksuz sanığın bir dahaki duruşmaya gelmeleri için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verdi.
Heyet, duruşmayı 25 Eylül 2012'ye erteledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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