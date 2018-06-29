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İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

29 Haziran 2018 Cuma 08:42
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İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

İSTANBUL

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Tara, bugün saat 19.25'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

Şarık Tara kimdir?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.

Acıbadem Hastanesi, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmıştı

Acıbadem Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınan iş adamı Şarık Tara'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun, "Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19.19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şarık TaraVefatENKA
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