İş adamı Arslan 'FETÖ'nün kumpası'nı anlattı

Arbel Bakliyat'ın yönetim kurulu başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Mahmut Arslan, milyonlarca lira zarara uğramasına, yüzlerce işçisinin evine ekmek götürememesine neden olduğunu söylediği FETÖ ile mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Çukurova bölgesinin en büyük ihracatçılarından olduğu için paralel yapı tarafından hedef alındığını ifade eden Arslan, FETÖ mensuplarının kendisiyle ilk olarak okul ve yurt yapması için irtibata geçtiğini söyledi.

Arslan, bu tür bağışları devlete yapmak istediği için talebe olumsuz yanıt verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Onlara bağışlamak yerine Mersin'in en güzel okullarından olan, 32 derslikli, şu anda da bine yakın öğrencisi olan bir anadolu lisesini açarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağışladık. Üniversiteye bir hastane yaparak, yine bağışladık. Daha sonra bulunduğum bölgedeki insanlar özellikle bayram ve cuma namazlarında sıkıntı çekiyorlar diye cami yaptırdık. Tabii bunların yanı sıra sağlık ocağı gibi çok sayıda toplumun ihtiyacı olan projeler yaptık."

FETÖ'nün, bağış alamadığı için kendisine zarar vermek üzere harekete geçtiğini aktaran Arslan, 2011 yılında ortaya çıkan isimsiz bir ihbar mektubuyla bütün mal varlığına el konulmasıyla devam edecek bir sürecin ilk adımının atıldığını belirtti.

Arslan, ihbar mektubunun emniyet içerisine sızan FETÖ üyesi polislerce gönderildiğini iddia ederek, "Asılsız bir ihbar mektubuyla bizim devlete zarar verdiğimizi, kaçakçılık yaptığımızı, hayali ihracat yaptığımı, Güneydoğulu olduğumuz için PKK'lı olduğumuzu, PKK'ya finans sağladığımızı iddia ettiler." diye konuştu.

"İfadeye çağrılmadan mallarıma el koyuldu"

Arslan, ihbar mektubu üzerine, o dönemde Mersin'de görev yapan savcı Mehmet Yazıcı tarafından hakkında soruşturma açıldığını, kamuoyunda "Kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan hakimlerden Halil İbrahim Kütük'ün de mallarına el konulmasına karar verdiğini anlattı. Arslan, görevlerinden alınan iki ismin de tutuklu bulunduğuna dikkati çekti.

Soruşturma aşamasında kendisine haber verilmediğini söyleyen Arslan, şöyle dedi:

"Ailemin bütün şahsi mal varlıklarına, firmalardaki hesaplarına, aynı zamanda firmalardaki ortaklık paylarına el konuldu. İfade vermek için çağrılmadım, olanlardan haberim bile yoktu. Bir gün, bankadan aradılar ve mahkeme tarafından hesaplarımın bloke edildiğini söylediler. Bana haber bile vermeden bütün mal varlığıma el koydular. İstanbul'da petrol istasyonlarımız vardı, bin 800 insan çalışıyordu. Orada yine yüzlerce çalışanın olduğu inşaat firmalarım vardı. Hepsi de kentin önemli yerlerindeydi. Bir tanesinde şu an 2 bin tane konut yapıyorlar. Buralara haberim olmadan el koyuldu. Bunları bankadan işitiyorsun. Peki yargılama ne oldu? Beni şu ana kadar da yargılamadılar bile."

Kendisine kurulduğunu ileri sürdüğü kumpas nedeniyle büyük zarara uğradığını ifade eden Arslan, "Ben, bu yapının ilk mağdurlarından birisiyim. Mal varlığıma el koymaları 1,5 yıl sonra kaldırıldı ama daha sonra bankalar el koydu. Bu sürede duran firmalarımız nedeniyle bin 800 işçinin işine son vermek zorunda kaldık. Sistemimiz tamamıyla tarumar oldu. Ben, yaklaşık 450 milyon dolar zarara uğradım. Binlerce aile de mağdur oldu. Hangi iş adamı olursa olsun, bu kadar malına el koyulursa batar. Ama ben, Allah'a çok şükür ayakta kaldım." dedi.

"Sevinçliyim çünkü Türkiye kurtuldu"

Maddi ve manevi zarara uğrasa da Türkiye'nin bu yapıdan temizlenmeye başlaması nedeniyle sevinçli olduğuna işaret eden Arslan, "Şahsi servetimi kaybettim ama sevinçliyim çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurtuldu." ifadesini kullandı.