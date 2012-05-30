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İpeğe 5 kuşak tanık oldular

Hatay'da 5 kuşaktır ipek böcekçiliği yapan Hasan Büyükaşık, mesleği hala geleneksel yöntemlerle sürdürüyor

İpeğe 5 kuşak tanık oldular

Hatay'da 5 kuşaktır ipek böcekçiliği yapan Hasan Büyükaşık, mesleği hala geleneksel yöntemlerle sürdürüyor

30 Mayıs 2012 Çarşamba 14:18
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İpeğe 5 kuşak tanık oldular
HATAY - İpeğin, yumurtadan kozaya uzanan zorlu yolculuğunu ''Her ipek dönemi benim için bir yeniden doğuş'' diye nitelendiren Büyükaşık (78), eşi ve çocuklarıyla kurduğu atölyede imal ettiği ipek ürünleri ABD'den İtalya'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Hatay'ın Gümüşgöze beldesinde babasından öğrendiği ipekçiliği geleneksel yöntemlerle sürdüren Hasan Büyükaşık, bahar aylarında dut yaprakların çıkmaya başlamasıyla ipek böceği yetiştiricilerinin de çalışmaya başladığını söyledi.
Koza Birlik'ten satın aldıkları tohumları (yumurta) öncelikle tahtadan yapılan ve kerevet adını verdikleri zemin üzerine koyduklarını ifade eden Büyükaşık, 19 günlük kuluçka devresinin ardından tırtılların ortaya çıktığını, dut yapraklarıyla sürekli beslenen tırtılların günden güne gelişerek büyüdüğünü vurguladı.
Büyükaşık, yaklaşık 8 santimetreye ulaşan tırtılların ipek salgılamaya ve koza örmeye başladığını dile getirerek, tırtılların 10 günlük sürenin ardından koza örmeyi tamamladığını bildirdi. 
''Kısacık zamanda tohumdan canlıya dönüşen küçücük tırtılların koza örmesi, doğa üstü bir olay'' diyen Büyükaşık, şunları kaydetti: 
''Yaklaşık 10 gün içerisinde koza örmeyi tamamlayan tırtılların bazıları ördüğü kozayı parçalayarak dışarı çıkar, bazıları ise bunun içerisinde kalır. Sağlam olan kozaları sıcak suyun içerisine atıyoruz. Daha sonra bir hurma ağacından yapılmış özel süpürge yardımıyla ipeğin ucunu bularak ipleri çıkarmaya başlıyoruz. Bir tırtılın ördüğü kozadan yaklaşık bin 700 metre ipek iplik elde ediliyor. Elde ettiğimiz bu ipeği daha sonra işleyeceğimiz malzemeye göre yine kaynar kazanlarda kök boyası ile boyayarak renkli iplikler elde ediyoruz. Kozalardan doğal yöntemlerle elde edilen bu değerli iplikler, siparişe göre kıyafet, şal, çarşaf gibi farklı şekillerde dokunarak satış reyonlarındaki yerini alıyor.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 06:19
Anahtar Kelimeler:
İpek
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