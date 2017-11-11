'İnternet bağımlılığı ilişkileri, evlilikleri, iş hayatını bozabiliyor'

Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı da olan psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın , yaptığı açıklamada, internet veya sanal bağımlılığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

İnternetin aşırı ve kontrolsüz kullanımının hayatları alt üst ettiğini vurgulayan Aşkın, "Kişiler arası ilişkileri sıkıntılı, çekingen, kaygılı, depresif ve hiperaktif insanlarda sanal bağımlılığın daha fazla olduğunu gözlüyoruz. Ülkemizde yeni yeni gündeme gelen internetteki bahis siteleri çok ciddi bir sorun halini almıştır. Özellikle genç erkeklerde veya ergenlerde online oyunlar çocukların hayatlarını alt üst edici, yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir." diye konuştu.

"İlişkilerini, evliliklerini ve mesleki yaşamlarını bozabiliyor"

Aşkın, bu tür oyunların sürekli kendilerini güncelleyerek sonu olmayan hedefleri dikte ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gençlerin önüne sonu gelmez, bitmez tükenmez bir alem açmaktadırlar. Gençlerde adeta gerçek dünyayla oyun oynadıkları dünya iç içe girmekte, birbirinin yerine geçmekte ve karışabilmektedir. Gençler, gerçek dünyadan daha çok o oyunların dünyasına yönelebilmekteler. Bağımlılar bu oyunlardaki başarılarını önemserken gerçek hayattaki başarısını hiç önemsemeyebiliyorlar. Teknoloji veya sanal bağımlılık, gençlerin veya yetişkinlerin günlük hayatlarını, insan ilişkilerini, evliliklerini ve mesleki yaşamlarını bozabiliyor. Normalde hepimiz bu tür olumsuz sonuçlara üzülürken kimi bağımlılar aksine sevinebiliyorlar. 'Boşandım daha çok oynarım' veya 'Okuldan atıldım daha çok oyun oynayacağım' gibi düşünebilen bağımlılar var. Bu da bağımlılık için çok ciddi kriter olarak düşünülebilir."

Teknolojinin ele geçirdiği kişilerin hobi, yeme içme, kişisel bakım gibi yaşamsal gerekliliklerini geri planda bırakabildiğini anlatan Aşkın, "Teknoloji bağımlılığının sıklığı da toplumda yüzde 4-5 civarında. Lise ve üniversite öğrencilerinde ise yüzde 6-7 civarında. Yani her 15-20 yetişkin veya öğrenciden birisi bu bağımlılıkla boğuşuyor." ifadelerini kullandı.

Beğenilme bağımlılığı

Aşkın, konunun bağımlılık boyutuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz beğenilmek isteriz ama 'Sabah akşam paylaşımımı kaç kişi beğenmiş?' diyerek internet sayfamıza bakma hastalığı da aslında bir ruh sağlığı sorununa işaret ediyor. Sürekli beğenilme isteği temelde öz güven eksikliğinin sonucu. Kendimizi yeterince beğenmiyorsak başkalarının bizi beğenmesini ısrarlı biçimde isteriz. Sürekli takdir ve onay beklentisi, beğenilme bağımlılığı da bir sorun."