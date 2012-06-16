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İnsanlığın yükselişi üzerinde düşünmeliyiz

Görmez, Miraç Kandili mesajında, "Sevgili Peygamberimizin miracından ilham alarak insanlığın yükselişi üzerinde yeniden düşünmeliyiz" dedi.

İnsanlığın yükselişi üzerinde düşünmeliyiz

Görmez, Miraç Kandili mesajında, "Sevgili Peygamberimizin miracından ilham alarak insanlığın yükselişi üzerinde yeniden düşünmeliyiz" dedi.

16 Haziran 2012 Cumartesi 08:53
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İnsanlığın yükselişi üzerinde düşünmeliyiz

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yayımladığı mesajda, bugün Miraç Kandili'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunun yaşanacağını belirtti.
İsra ve Miraç'ın, Hz. Muhammed'in insanlığı İslam'a davet sürecinin en zor yıllarında bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da zaman ve mekanın sahibi Yüce Mevla'nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı pek çok ilahi hikmet ve bereketi içinde barındıran manevi bir yolculuk olduğunu ifade eden Görmez, bu kutlu yolculuğun, İsra Suresi'nin ilk ayetlerinde dile getirildiğini kaydetti.

Engelleri silkeleme imkanı verir
Görmez, Miraç'ın her şeyden önce yükselme yollarının yegane sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilme olduğuna dikkati çekerek, ''Miraç, sevgililer sevgilisiyle, dostlar dostuyla aramıza giren engelleri silkeleme imkanı verir bize'' dedi.

Süfli bir hayattan ulvi bir hayata 
Hz. Muhammed'in miracından ilham alarak bireyin, toplumun ve topyekün bütün insanlığın yükselişi üzerinde yeniden düşünmek gerektiğine dikkati çeken Görmez, ''Modern zamanlarda insanlığın içine düştüğü manevi sorunların üstesinden gelinmesinde, aşağıların aşağısına yuvarlanmış insanlığı Sevgili Peygamberimizin yüksek değerlere nasıl kavuşturduğunu bilmeye; getirdiği değerlerin insanlığın süfli bir hayattan ulvi bir hayata yükselişi için nasıl bir miraç vazifesi gördüğünü anlamaya ihtiyaç vardır'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 00:54
Anahtar Kelimeler:
Miraç
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