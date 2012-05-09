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İnsanlığın bittiği an!

Karabağlar ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir otomobil seyyar boyoz arabasına çarptı. Kazada boyozcu İhsan Altoğ (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

İnsanlığın bittiği an!

Karabağlar ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir otomobil seyyar boyoz arabasına çarptı. Kazada boyozcu İhsan Altoğ (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 09:30
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İnsanlığın bittiği an!

     Kaza, saat 00.45 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Parkı numara 230 önünde meydana geldi. Seyyar boyoz arabası ile boyoz satan İhsan Altoğ'a, Konak istikametinden Karabağlar'a seyir halindeyken sürücüsü henüz belli olmayan 06 RA 171 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileri fırlayan İhsan Altoğ ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
     Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altoğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası boyozcuya çarpan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerindeki meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Kaza yerine küçük çocuğuyla izlemeye gelen bir vatandaşı polis ısrarlı uyarısı sonucu uzaklaştırdı. Savcının incelmesinden sonra Altoğ'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sırasında düşen plaka üzerinden sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından kazaya karışan araç 4623 sokak üzerinde terkedilmiş halde bulundu. Polis kaçan sürücüyü bulmak için soruşturmayı sürdürüyor.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 01:33
Anahtar Kelimeler:
İnsan
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