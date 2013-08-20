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İnşaatçıya yaz-kış durmak yok

Kışın durma noktasına gelen inşaat sektörü, teknolojik gelişmelere paralel olarak artık 4 mevsim ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

İnşaatçıya yaz-kış durmak yok

Kışın durma noktasına gelen inşaat sektörü, teknolojik gelişmelere paralel olarak artık 4 mevsim ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

20 Ağustos 2013 Salı 12:04
1982 Okunma
İnşaatçıya yaz-kış durmak yok
ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçmişte mevsimsel etkilerden ciddi biçimde etkilenen ve kış aylarında adeta durma noktasına gelen inşaat sektörü, bu özelliğinden hızla sıyrılıyor. İnşaatlar artık kış aylarında da yazın olduğu gibi yükselmeye devam ederken, bu gelişme sektörün istihdama yaptığı katkıya da yansıyor.

İnşaat sektörünün yakaladığı büyüme, sektörün istihdama yaptığı katkıdaki artış ve teknolojik gelişmeye paralel olarak kış aylarında sektörde çalışanların sayısında son yıllarda düzenli bir artış dikkati çekiyor.

Buna göre, 2009-2010'un kış aylarında inşaat sektörü mevsim ortalamasında 1 milyon 197 bin kişiye istihdam yaratırken, bu sayı 2010-2011 kış aylarında 167 bin 333 artarak 1 milyon 364 bin 333'e çıktı.

Mevsimsel ortalamaya bakıldığında ise 2012-2013'ün kış mevsiminde ortalama istihdam 1 milyon 572 bin 333'e çıktı.

Son üç yılda inşaat sektörünün kış aylarında yarattığı ortalama istihdam 375 bin 333 arttı. Artış oranı ise yaklaşık yüzde 23,87'yi buldu.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 12:05
Anahtar Kelimeler:
İnşaatçıya Yaz-kış Durmak Yok
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