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İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Van'da inşaat işçileri, ramazanda sıcak havaya aldırış etmeden evlerine ekmek parası götürmek için ter döküyor.

İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Van'da inşaat işçileri, ramazanda sıcak havaya aldırış etmeden evlerine ekmek parası götürmek için ter döküyor.

30 Mayıs 2017 Salı 15:02
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İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Van'da inşaat işçileri, Ramazan'da sıcak havaya aldırış etmeden evlerine ekmek parası götürmek için ter döküyor.

Zor koşullarda oruç ibadetlerini yerine getiren inşaat işçileri, günde 8 saat sıcak havada çalışıyor.

İnşaat işçisi Şükrü Çağla, ramazana kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Çağla, "Çok şükür ramazan geldi. Hem çalışıyoruz hem de ramazanı ihya etmeye çalışıyoruz. Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayda tutulan oruç nefsin terbiyesini sağlıyor, bizlere çalışma gücü veriyor." dedi.

İki çocuğu ve eşiyle kirada yaşadığını belirten Çağla, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamam ve kiramı ödeyebilmem için çalışmam gerekiyor. Ramazan sıcak günlere denk geldi ve bu da işlerimizi zorlaştırıyor. Yaptığımız iş zor olsa bile evimize ekmek götürmemiz gerekiyor. Şükürler olsun ki elimiz ayağımız tutuyor. Cenabı Hak rızkımızı gönderiyor bizler de burada çalışma gücü buluyoruz."

"Çocukların rızkı için çalışıyorum"

İnşaat ustası Ali Rıza Akbay da ramazan ayında inşaatta çalışırken zorlandıklarını söyledi.

Ramazan da olsa ekmeklerinin peşinde bulunduklarını kaydeden Akbay, "Kış aylarında ilimizde inşaat sektörü tamamen duruyor. Şimdi hem çalışıyor hem de orucumuzu tutuyoruz." diye konuştu.

Akbay, yorulduklarını ancak işleri bulunduğunu ve ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Birçok arkadaşımız Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere giderek ekmeklerini kazanmanın derdine girmişler. Allah'a şükürler olsun ki biz çocuklarımızın yanındayız. Onların rızkını çıkarmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarının güzel bir geleceğe sahip olması için çalıştığını vurgulayan Akbay, "Bu sıcakta ramazan bereketinde çalışmamız, çocuklarımıza rızkını götürmemiz gerekiyor. Çocuklarım şimdi lise ve ortaokula gidiyorlar ama yakın zamanda üniversiteye gidecekler. Bu nedenle onların geleceğini düşünmeliyim." şeklinde konuştu.

AA

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VanRamazanİnşaat Işçilerinin Zorlu Ramazan Mesaisi
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