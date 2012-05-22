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İmamlar inci kefali neslinin devamı için dua etti

Diyanet-Sen Erciş Şubesi tarafından düzenlenen pikniğe katılan din görevlileri inci kefali neslinin devamı için dua etti.

İmamlar inci kefali neslinin devamı için dua etti

Diyanet-Sen Erciş Şubesi tarafından düzenlenen pikniğe katılan din görevlileri inci kefali neslinin devamı için dua etti.

22 Mayıs 2012 Salı 18:33
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İmamlar inci kefali neslinin devamı için dua etti

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Deliçay mevkisinde düzenlenen pikniğe ilçe müftülüğü bünyesinde görev yapan imam, hatip, Kuran Kursu yönetici ve görevlileri katıldı. Piknikte 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu.

Pikniğe katılan din görevlileri Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göçle oluşturduğu görsel şöleni izledi.
İlçe Müftüsü Hamit Öveç, Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Diyanet-Sen Erçiş Şube Başkanı Selahattin Çalışır beraberindeki din görevlileriyle suyun tersine doğru uçarak atlayan balıkların izlenmesi için yapılan seyir teraslarına çıkarak, doğa harikası göçü daha yakından izlediler.
Çalışır'ın, Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin neslinin devamı için yaptığı duaya diğer din görevlileri de katıldı. Çalışır daha sonra yerli ve yabancı turistleri doğa harikası göçü izlemeleri için Van'a davet etti.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 10:33
Anahtar Kelimeler:
İmamlar Inci Kefali Neslinin Devamı Için Dua Etti
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