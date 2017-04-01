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İmamdan yoksul çocuklara camide eğitim

Muş'un Varto ilçesinde imam Ertuğrul Kertil, maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına camide İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor.

İmamdan yoksul çocuklara camide eğitim

Muş'un Varto ilçesinde imam Ertuğrul Kertil, maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına camide İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 12:13
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İmamdan yoksul çocuklara camide eğitim

Amasya'dan 7 yıl önce Hürriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne atanan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Ertuğrul Kertil, mahallede ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin ilk ve ortaokuldaki çocuklarına ders vermeye başladı. 

Caminin içerisine astığı tahtada namaz vakitlerinin dışında İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri veren Kertil, çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler de düzenliyor.

Kertil, yaptığı açıklamada, günde 4 saat verdiği derslere çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

30 öğrenciyle derslere başladığını, 7 yılda çocuk sayısının 300'e ulaştığını anlatan Kertil, "Camiler yalnızca namaz kılma yeri değil aynı zamanda ilim yuvasıdır. Tek amacım öğrencilerin anne baba ve vatanlarına hayırlı evlet olmasıdır." dedi.

Camide oyun da oynuyorlar

Kertil, camiye gelen çocuklara önce Allah'ın emirlerini, sevgiyi ve şefkati öğrettiğini, daha sonra okul müfredatına göre öğrencilere ders verdiğini belirten Kertil, şunları söyledi:

"Bu sayede çocuklar dışarıda boşa vakit geçirmiyorlar. Buraya gelip hem dini eğitimi hem de okuldaki derslerini alıyorlar. Caminin içinde istedikleri tüm oyunları oynuyorlar. Bazen kırıp döküyorlar ama ben hiçbirine kızmıyorum." 

AA

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Ertuğrul Kertilİmamdan Yoksul çocuklara EğitimAmasya Hürriyet Mahallesi
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