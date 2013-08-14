İlköğretim yönetmeliğinde değişiklik

MEB yönetmeliğine göre, okul müdürlüklerince, 66, 67 ve 68 aylık olanlar veli dilekçesiyle, 69, 70 ve 71 aylık olanlar ise sağlık raporuyla okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek.

ANKARA



Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Resmi Gazete'de yer alan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:



"Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçeyle, 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporuyla okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir."





AA