İlk hac kafilesi kutsal topraklara ulaştı

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen ilk kafile bugün Medine kentine ulaştı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan bilgilere göre, Hindistan'dan gelen ve Medine kentine ulaşan kafilenin, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara ulaşan ilk grup olduğu belirtildi.

Gün içinde başka kafilelerin de ulaşmasının beklendiği belirtilirken, geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artışla hacıların bin 480 uçuşta kutsal topraklara ulaştırılmasının beklendiği ifade edildi.

İlk hacı kafilesini Medine Emir Muhammed bin Abdulaziz havalimanında yerel yetkililer ve Hindistan büyükelçiliği yetkilileri karşıladı. Yetkililer, hacı adaylarını 'Rahman'ın misafiri, sizi seviyoruz' organizasyonu kapsamında çiçekler ve hediyelerle karşıladı.